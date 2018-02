Kuzminová bola v šprinte na ZOH 2018 najrýchlejšia, ale na strelnici prehrala boj s vetrom

PJONGČANG 10. februára (WebNoviny.sk) – Vidina zlatého olympijského hetriku sa Anastasii Kuzminovej rozplynula už na prvej streľbe v rýchlostných pretekoch na 7,5 km v rámci biatlonových súťaží na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Už dva nepresné pokusy v ľahu a nevyhnutné dve trestné kolá ju v sobotňajšom veternom a chladnom večere v Pjongčangu reálne odsunuli z medailových pozícií, po ktorých tak veľmi túžila.

Škoda posledného výstrelu

Streľba v stoji rodáčke z ruského Ťumeňa vyšla lepšie, škoda posledného výstrelu mimo. Ak by bol presný, mohla ešte reálne zabojovať o bronzovú medailu.

Bežecky bola totiž ako tradične najrýchlejšia z celého štartovného poľa. Na oboch položkách jej však tak silno zafúkalo, že bezchybná streľba prakticky nebola možná.

„Samozrejme, nie je to výsledok, na ktorý sme sa tešili a čo som očakávala. Dnes bolo treba bojovať s vetrom na strelnici, a to sa mi nepodarilo. Tri strelecké chyby v rýchlostných pretekoch nie je dobrý výkon, bolo to treba odstrieľať maximálne s jednou chybou,“ uvedomila si v cieli Anastasia Kuzminová.

„Bežecký čas nie je zlý, takže netreba z toho robiť veľkú tragédiu. Nastavená som tak, že dnes to treba predýchať a ísť ďalej. Treba si urobiť analýzu pretekov a pozajtra bude stíhačka,“ doplnila rodáčka z ruského Ťumeňa.

Silný vetrisko ju limitoval aj pri behu

Kuzminová sa pokúsila vysvetliť, prečo jej v náročných podmienkach pri teplote -6 až -10 °C a silnom vetre streľba nefungovala podľa predstáv.

„Prvý výstrel mi ukázal, že spôsob vymeriavania rán dnes nefungoval, bolo treba ´cvakať´, čiže korigovať mieridlá. Proti vetru som ´cvakla´, ďalšie rany mi už padli. Iba tá posledná na ´ležke´ mi nepadla, bola to hrana… Po pokazenej prvej streľbe som sa snažila nerozmýšľať nad výsledkom, iba sa sústrediť na každý ďalší výstrel. Posledný nepadol aj preto, že som si už nevedela poradiť s tepmi,“ uviedla trojnásobná olympijská medailistka.

Pridala, že silný vetrisko ju limitoval aj pri behu na trati. „Vietor naozaj zabraňoval posunu dopredu, v niektorých častiach trate ma dokonca zastavil,“ dodala A. Kuzminová pre slovenské médiá v Pjongčangu.