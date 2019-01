Kuzminová obsadila v stíhačke v Anterselve piate miesto, Fialkovej sa nedarilo na strelnici

ANTERSELVA 26. januára (WebNoviny.sk) – Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová zvíťazila v sobotňajších stíhacích pretekoch žien v rámci Svetového pohára v talianskej Anterselve. Na druhej sa umiestnila domáca Laura Dahlmeierová, za víťaznou Wiererovou zaostala o 6,0 s. Tretia skončila ďalšia Talianka Lisa Vittozziová so stratou 16,2 s na víťazku.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová po desiatom mieste vo štvrtkovom šprinte obsadila skvelú 5. priečku. Na strelnici urobila štyri chyby, tri v ľahu a jednu v stoji. Na trati predviedla druhý najrýchlejší bežecký výkon zo všetkých štartujúcich pretekárok.

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková štartovala z 30. pozície. Na strelnici minula 5 terčov a skončila na 28. priečke. Ivona Fialková po 4 streleckých chybách finišovala na 33. mieste.

Po prvej streľbe v ľahu viedla bezchybná Dahlmeierová o takmer 8 s pred Rakúšankou Hauserovou. Kuzminová dvakrát minula a patrilo jej 12. miesto so stratou 46,7 s. Po druhej bezchybnej položke v ľahu patrila vedúca pozícia naďalej Dahlmeierovej s náskokom 11 s pred Hauserovou. Kuzminová si pripísala tretiu chybu a so stratou viac ako minútu bola na 9. pozícii. Paulíne patrila po dvoch chybách v ľahu priebežne 27. priečka, Ivona minula trikrát a bola 46. Dahlmeierová na prvej položke v stoji raz minula, predbehli ju Talianky Wiererová a Vittozziová, pred Nemkou mali náskok viac ako 20 s. Kuzminovej po štvrtej chybe patrila 10. pozícia so stratou 1:21 min na vedúcu pretekárku. Do posledného bežeckého úseku vyrážala Wiererová takmer 8 sekúnd pred Vittoziovou a Dahlmeierovou. Kuzminová na záverečnej položke nezaváhala a poskočila na 6. miesto. V závere ešte Kuzminová predbehla Hauserovú a finišovala na 5. priečke. Víťazstvo si bezpečne postrážila Wiererová, pred Dahlmeierovou a Vittozziovou.

Program 6. kola SP v talianskej Anterselve pokračuje v sobotu o 15.30 h stíhacími pretekmi mužov na 12,5 km. V nedeľu program uzavrú preteky s hromadným štartom žien o 12.45 h a mužov o 15.30 h.