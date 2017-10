Kuzminová pred začiatkom sezóny srší pozitívnou energiou, Svetový pohár chce absolvovať celý

DACHSTEIN 21. októbra (WebNoviny.sk) – V uplynulej sezóne bojovala so zdravotnými problémami, ale mesiac pred začiatkom olympijskej zimy najlepšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (33) srší pozitívnou energiou.

Dvojnásobná olympijská víťazka je pripravená v nastávajúcej sezóne 2017/2018 okrem vrcholu v kórejskom Pjongčangu absolvovať čo možno najviac pretekov v rámci Svetového pohára.

Má novú pažbu

„Od samého začiatku sa chcem nastaviť tak, že pôjdem všetky preteky. Pokiaľ to, samozrejme, zdravie dovolí. Rada by som išla do väčšej kvality na každom „sveťáku“ aj čo sa týka streľby. Ak sa vyskytnú komplikácie, nastavíme to s manželom Danielom inak,“ uviedla Anastasia Kuzminová v rozhovore pre denník Šport počas sústredenia na rakúskom ľadovci Dachstein. K streleckej časti prípravy ešte poznamenala: „Mám novú pažbu a na nej zmeny, s ktorými som spokojná. Už nebudem mať výhovorky, že mi niečo nesedí. Ak nebudú nuly v terčoch, bude problém v niečom inom.“

Kuzminová vybojovala zlato v šprinte na ZOH 2010 vo Vancouveri aj o štyri roky neskôr v Soči. Vo Vancouveri pridala aj striebro v stíhacích pretekoch. V Pjongčangu by mala absolvovať svoju tretiu zimnú olympiádu a v minulosti naznačila, že by to mohla byť jej rozlúčka s kariérou. Bol by v tom aj kus symboliky, keďže práve v Pjongčangu v roku 2009 vybojovala už ako „čerstvá“ Slovenka prvú medailu na majstrovstvách sveta – striebro v pretekoch s hromadným štartom.

Nechce sa dostať pod tlak

„Bola som tak nastavená, že tam, kde sa začala písať moja história v slovenských farbách, by bolo fajn to aj celé ukončiť. Avšak až priebeh nastávajúcej sezóny rozhodne, čo bude so mnou ďalej. Ak budem dostatočne vitálna a budem vládať, možno by som chcela naplniť ešte jeden svoj športový sen,“ naznačila Kuzminová, ktorej v medailovej zbierke chýba titul majsterky sveta.

K olympijskej ambícii v Pjongčangu dvojnásobná mama Kuzminová pre Šport dodala: „Do sezóny idem s tým, aby som čo najmenej myslela na olympiádu. Nechcem sama seba dostať pod tlak a byť zbytočne v strese. Pristupujem k tomu s vnútorným pokojom. V príprave som urobila všetko preto, aby sezóna aj olympijské hry boli úspešné.“