Kuzminová zaváhala pri streľbe v Salt Lake City, víťazkou stíhacích pretekov sa stala Herrmanová

aktualizované 16. februára, 20:06

SALT LAKE CITY 16. februára (WebNoviny.sk) – Nemecká biatlonistka Denise Herrmannová zvíťazila v sobotňajších stíhacích pretekoch žien na 10 km v rámci Svetového pohára v americkom Salt Lake City.

Tridsaťročná Herrmannová triumfovala po dvoch chybách na strelnici pred krajankou Franziskou Hildebrandovou, ktorá zaostala o 4,2 s za víťazkou. Tretia skončila Fínka Kaisa Mäkäräinenová so stratou 16,5 s na najúspešnejšiu pretekárku.

Najrýchlejší bežecký čas

Bývalá bežkyňa na lyžiach Herrmannová predviedla v pretekoch najrýchlejší bežecký čas zo všetkých štartujúcich biatlonistiek. Na svoje konto si pripísala tretie víťazstvo v pretekoch SP. Oba predošlé triumfy zaznamenala v predošlej sezóne vo švédskom Östersunde.

Tridsaťročná Hildebrandová si po treťom mieste vo štvrtkovom šprinte vybojovala druhé pódiové umiestnenie v aktuálnej sezóne. Na čele celkového poradia SP došlo k zmene.

Po posledných individuálnych pretekoch pred svetovým šampionátom v Östersunde sa na prvé miesto dostala Talianka Lisa Vittozziová, pred krajankou Wiererovou má minimálny náskok 7 bodov.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová finišovala na vynikajúcom 5. mieste. Na strelnici urobila štyri chyby, po dve v ľahu a v stoji. V celkovom poradí SP jej patrí štvrtá priečka so ziskom 620 bodov.

„Na trati to bolo super, lyže fungovali výborne. Veľmi ma mrzí dnešný výkon na strelnici. Naozaj už neviem opísať slovami svoje pocity. Je to taká hlboká smola, ktorú je ťažké rozdýchať. Dnes to mohol byť krásny výkon. Mala som na to,“ uviedla Kuzminová pre RTVS.

Prepad na štvrté miesto

Po prvej položke v ľahu sa dostala na čelo pretekov bezchybná Kuzminová o takmer 10 s pred Poľkou Monikou Hojniszovou a Hildebrandovou.

Slovenka pri druhej streľbe v ľahu dvakrát zaváhala a dostali sa pred ňu Hojniszová s Hildebrandovou. Tretia Herrmannová strácala na vedúce duo takmer 20 s. Kuzminová sa prepadla na štvrté miesto so stratou 25 s.

Po prvej položke v stoji viedla naďalej bezchybná Hildebrandová o takmer 30 s pred krajankou Herrmannovou. Kuzminovej po ďalšej chybe na strelnici patrila šiesta priečka, na čelo pretekov strácala viac ako minútu. Napriek prvej chybe vybiehala do záverečného bežeckého úseku na prvom mieste Hildebrandová o takmer 12 s pred Herrmannovou.

Súboj o tretie miesto

O tretie miesto zviedlo súboj trio Kuzminová, Mäkäräinenová a Olsbuová-Röiselandová. V lepšej forme bežiaca Herrmannová nedala krajanke Hildebrandovej šancu a finišovala na prvej priečke. Tretia skončila Mäkäräinenová.

Na cieľovej rovinke sa pred Kuzminovú dostala Olsbuová-Röiselandová a odsunula Slovenku na konečné piate miesto.

Program 8. kola SP v americkom Salt Lake City pokračuje ešte v sobotu stíhacími pretekmi mužov o 22.10 h SEČ. V nedeľu program uzavrú štafety miešaných dvojíc na 1×6 km a 1×7,5 km o 18.10 h SEČ a štafety miešaných štvorčlenných družstiev na 2×6 km a 2×7,5 km o 22.05 h SEČ.