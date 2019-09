Kužmová a Sasnovičová sa dostali do semifinále US Open, nezastavili ich ani nasadené trojky

Slovenská tenistka Viktória Kužmová po skorom vyradení vo dvojhre pokračuje v úspešnom ťažení vo štvorhre, keď na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku postúpila už do semifinále štvorhry žien.

Kužmovú a Bielorusku Alexandru Sasnovičovú nezastavili ani nasadené trojky Gabriela Dabrowská, Sü Ji-fan. Nad kanadsko-čínskou dvojicou zvíťazili za 115 minút v trojsetovej bitke 2:6, 6:3, 6:3.

Premenili druhý mečbal

Duel sa v úvode vyvíjal v prospech favoritiek, ktorým sa hneď v druhej hre podaril brejk a išli do vedenia 3:0. Aj zvyšok setu bol v ich réžii. Dabrowská a Sü vyhrávali v druhom dejstve 2:1, no potom prehrali štyri gemy za sebou i vzápätí aj set.

Rozhodujúce dejstvo začali lepšie Kužmová so Sasnovičovou vďaka brejku na 2:0, ale o chvíľu prehrávali 2:3. Od tohto momentu však prevýšili svoje súperky a ziskom štyroch hier za sebou, pričom premenili druhý mečbal, si vybojovali účasť medzi kvartetom deblistiek.

Najbližšie budú ich súperkami v boji o premiérové grandslamové deblové finále medzi ženami Bieloruska Viktoria Azarenková a Austrálčanka Ashleigh Bartyová tvoriace ôsmy nasadený pár.

Napodobnila Poláška

Dvadsaťjedenročná Slovenka postupom do semifinále napodobnila úspech svojho krajana Filipa Poláška z predchádzajúceho grandslamového podujatia na tráve vo Wimbledone, kde ho dosiahol po boku Chorváta Ivana Dodiga.

„Veľmi sa teším z úspechu hráčky Národného tenisového centra Viki Kužmovej. Byť v semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji je velikánsky úspech nie iba pre ňu, ale aj pre slovenský tenis. Mám radosť, že po slabších výsledkoch vo dvojhre na ostatných turnajoch sa presadila v deblovej súťaži. Verím, že ju to nakopne do zvyšku sezóny aj v singli. Na druhej strane ma jej úspešné počínanie teší aj z toho pohľadu, že z nej rastie výborná deblistka. Ako vieme, štvorhra bola v Pohári federácie našou slabinou, takto môže byť líderkou nášho tímu,“ povedal pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška, ktorý sa vyjadril aj k šanciam slovensko-bieloruského dua na finále: „Bartyová s Azarenkovou sú veľmi silné protivníčky a jednoznačné favoritky. V ženskej štvorhre však nikdy neviete, čo sa stane. Môže sa udiať aj prekvapenie. Viktórii a Alexandre budem držať palce, aby si im splnil sen a dostali sa do finále.“

Na US Open 2019 ani jeden zo Slovákov neprešiel cez prekážku v 1. kole dvojhry. „Ani si nepamätám takú zlú singlovú sezónu slovenských tenistov. Aj preto sú deblové úspechy Filipa Poláška a Viktórie Kužmovej náplasťou za smoliarsky rok. Verím, že naši hráči ešte nepovedali posledné slovo a v zostávajúcich mesiacoch sa im ešte bude dariť,“ zaželal si na záver Moška.