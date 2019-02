Kužmová môže vo Fed Cupe prekvapiť, tréner Lipták je pripravený povolať do tímu ďalšie hráčky

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Slovenské tenistky odcestovali v utorok ráno do Lotyšska, kde ich cez víkend v Rige čaká stretnutie 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie 2019 reprezentačných družstiev (9. – 10. februára).

Cibulková dostala ďalšie antibiotiká

Do lotyšskej metropoly odletela iba trojica hráčok – Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová a Rebecca Šramková, keďže Dominike Cibulkovej a Magdaléne Rybárikovej v tom zabránili zdravotné problémy.

„Odchádzame momentálne s troma hráčkami. Cibulková je stále v takom stave, že je na tom lepšie ako pri návrate z Ruska. Nie však natoľko, aby mohla začať trénovať. Dostala ďalšie antibiotiká a minimálne do stredy ich ešte bude brať. Hovoril som aj s doktormi, ktorí sa o ňu starajú a jednoducho nie je reálne, aby s nami išla. S nejakou záťažou by mohla začať v piatok alebo sobotu, takže by nemalo zmysel, aby cestovala s nami, aj vzhľadom na to, že dva týždne netrénovala,“ uviedol pred odchodom kapitán slovenského tímu Matej Lipták.

Dve alternatívy

Ani Magdaléne Rybárikovej sa nepodarilo vystrábiť zo zranenia. „Magda to skúšala možno päť až desať minút na kurte, jej stav sa však nezlepšil. Bola na nejakých kontrolách, aj v Prahe za doktorom a ten jej tiež odporučil, že by mala mať minimálne ešte dva týždne pokoj,“ povedal Lipták.

Kapitán SR je pripravený povolať do tímu ďalšie hráčky. Všetko bude záležať od ich účinkovania na aktuálnom turnaji ITF v Trnave. „Situácia nie je z tohto hľadiska dobrá, ale sme v kontakte s ďalšími dvoma hráčkami, s ktorými sme aj hovorili a sú pripravené. Sú to však hráčky, ktoré teraz hrajú turnaj v Trnave. Takže záleží aj na tom, ako sa bude tam vyvíjať situácia, no chceme minimálne jednu z nich určite zavolať,“ objasnil Lipták a pokračoval:

„Všetko bude záležať, ako sa bude vyvíjať situácia na turnaji. Najneskôr do štvrtka večera sa tá hráčka musí pripojiť, lebo v piatok je žreb, kedy sa ešte dá urobiť zmena v nominácii a všetky hráčky musia byť prítomné na mieste. Chantal Škamlová je jednou z alternatív, no mojou prvou možnosťou je Tereza Mihalíková.“

Súper je jasný favorit

Lipták si uvedomuje, že v Lotyšsku nečaká jeho družstvo jednoduchá úloha. „Súper je jasný favorit. Majú skvelé hráčky, ktoré sú dobré vo dvojhre aj vo štvorhre. Budeme však určite bojovať. Myslím si, ze môžeme prekvapiť. Naša situácia nie je taká, že by sa nedala vyriešiť. V športe sa to stáva často. Pohár federácie je niečo iné ako turnaje. Nikdy neviete, čo sa môže stať, kto sa vám ukáže v dobrom svetle a kto naopak zlyhá. Pevne verím, že moje hráčky, aj keď sú rebríčkovo nižšie ako súperky, predvedú svoje maximálne výkony a možno sa postaráme o nejaké prekvapenie,“ skonštatoval Lipták.

Slovenské hráčky budú môcť nastúpiť na prvý tréning pred víkendovým stretnutím netradične až v stredu. Zostávajú im teda iba tri dni na oboznámenie sa s kurtom a prostredím.

„Nie je to veľa. Je to menej ako sme boli zvyknutí. Vždy sme cestovali minimálne v pondelok a v ten istý deň sme už mohli aj trénovať. No v tej istej situácii je aj náš súper. Predpokladám, že hala bude tenistkám k dispozícii neskôr preto, lebo sa v nej najskôr konala nejaká akcia a potrebovali čas na jej úpravu. Podla pravidiel môžeme trénovať už od stredy, takže to sa im asi podarí stihnúť. Myslím si, že máme v tomto rovnaké podmienky ako protivník,“ objasnil Lipták situáciu s neskorším odchodom.

Problémový článok

Slovenskou jednotkou v lotyšskej metropole je momentálne 46. hráčka rebríčka WTA Viktória Kužmová. „Viki ma z našich hráčok tento rok za sebou najviac zápasov. Už minulý rok ukázala v Pohári federácie, čoho je schopná. Zdolala skvelé hráčky, takže je jednou z hráčok, ktoré môžu prekvapiť,“ uviedol Lipták. Problémom sa javí štvorhra, do ktorej kapitán SR plánoval zapojiť aj nakoniec chýbajúce hráčky.

„Štvorhra je stále taký problémový článok. Určite sme mali alternatívu v podobe Magdy a Viki. To bola prvá možnosť, ktorú by sme využili. Druhou by bola Dominika s Viki. Momentálne to budem možno riešiť aj tak, ze jednu z hráčok budem pripravovať iba na štvorhru. Rovnako hráčka, ktorá doplní tím, by mala mať väčšiu deblovú prax. Momentálne nemáme na Slovensku deblovú špecialistku ako bola niekedy napr. Janette Husárová,“ dodal na záver Lipták.

Lotyšky sa v stretnutí predstavia s dvoma hráčkami z elitnej svetovej tridsiatky Anastasiou Sevastovovou a Jelenou Ostapenkovou, ktoré doplnia Diana Marcinkevičová, Daniela Vismaneová a Patricija Spaková. Sobotňajšie dvojhry sú na programe od 14.00 SEČ. V nedeľu od 12.00 h sa uskutočnia ďalšie dva single a záverečná štvorhra.