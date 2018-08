Kužmová si v úvodnom kole US Open neurobila hanbu, ale Azarenkovú neporazila

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Viktória Kužmová nepostúpila do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

V pondelňajšom stretnutí úvodného kola nestačila na Bielorusku Viktoriu Azarenkovú, ktorej podľahla za 88 minút 3:6, 5:7. Azarenková sa v 2. kole stretne s naturalizovanou Austrálčankou Dariou Gavrilovovou.

Kužmová predviedla útočný tenis

Bývalá svetová jednotka a momentálne až 79. žena rebríčka WTA Azarenková využila v zápase proti mladej Kužmovej svoje dlhoročné skúsenosti a v kritických okamihoch ukázala pevnejšie nervy.

Rodáčka z Košíc Kužmová si však ani pri druhej účasti v hlavnej súťaži US Open neurobila hanbu, napriek vypadnutiu opäť predviedla útočný tenis s množstvom víťazných úderov. V stretnutí ich zaznamenala 32, kým jej súperka iba 22.

V prospech skúsenej Azarenkovej hovoril výrazne menší počet nevynútených chýb (12 – 28). Vlani skončila Kužmová na „betóne“ vo Flushing Meadows rovnako v prvom kole, pri debute ešte ako kvalifikantka „vypadla“ po sympatickom výkone s domácou legendou Venus Williamsovou (3:6, 6:3, 2:6).

Azarenková premenila prvý mečbal

Dvadsaťročná Kužmová (56. v rebríčku WTA) a o deväť staršia dvojnásobná newyorská finalistka Azarenková odohrali prvé vzájomné stretnutie. Úvod prvého dejstva priniesol vyrovnaný tenis.

Ako rozhodujúca sa ukázala šiesta hra, v ktorej Kužmová dvojchybou pri brejkbale súperky stratila svoje podanie. Bieloruska o svoj servis neprišla ani raz, aj keď pustila slovenskú tenistku k dvom brejkbalom, za stavu 5:3 premenila prvý setbal.

Od začiatku druhého dejstva si obe tenistky pozorne strážili podanie. O osude setu a zároveň aj celého stretnutia sa rozhodlo v 11. hre, v ktorej Kužmová druhýkrát v zápase prišla o svoj servis. Azarenková v nasledujúcej hre nenechala nič na náhodu a premenila hneď prvý mečbal.