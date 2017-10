Kvalifikácia MS 2018: Slovensko – Malta (online)

TRNAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbalisti odohrajú v nedeľu proti Malte svoj posledný zápas v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018. Hlavnýn rozhodcom duelu, ktorý sa v Trnave začína o 18:00, bude Talian Paolo Mazzoleni a jeho asistentmi krajania Mauro Tonolini s Andreom Crispom.

Slovenskí futbalisti sú v tabuľke F-skupiny na 3. priečke. „Kozákova“ družina v tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1) a júnový úspech v Litve (2:1), doma proti Slovinsku (1:0) a prehra v londýnskom Wembley s Angličanmi (1:2).

Predpokladaná základná zostava Slovenska:

Dúbravka – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan – Škriniar, Lobotka – A. Rusnák, Hamšík, Weiss – A. Nemec

Po štvrtkovej prehre v glasgowskom Hampden Parku s domácimi Škótmi (0:1) už slovenskí futbalisti nedržia šancu postúpiť na budúcoročné MS do Ruska vo svojich rukách.

V hre o druhú priečku, ktorá môže, no nemusí zaručiť baráž, ešte sú tri krajiny – Škótsko (17 b.), Slovensko (15 b.) a Slovinsko (14 b.). Škóti v nedeľu o 18.00 h nastúpia v Ľubľane proti Slovincom. Slováci bezpodmienečne musia zvíťaziť nad Maltou. Na druhú priečku by sa potom posunuli v prípade, že Škóti nezvíťazia v Slovinsku.

Ak by Škóti v Ľubľane remizovali, v prospech Slovákov by pri rovnosti počtu bodov rozhodlo skóre. Následne by Slováci čakali na vývoj v zostávajúcich skupinách. Pre posledné mužstvo z tabuľky „druhých“ sa totiž kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v play-off o zostávajúce štyri európske miestenky.

Kvalifikácia MS 2018: F-skupina

hrá sa od 18:00 v Trnave

Slovensko – Malta 0:0

rozhodcovia: P. Mazzoleni – M. Tonolini, A. Crispo (všetci Tal.)

Góly:

Žlté karty:

strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50

Zostavy:

Slovensko:

Malta:

Tabuľka F-skupiny:

1. Anglicko 9 7 2 0 17:3 23 – istý postup na MS

2. Škótsko 9 5 2 2 15:10 17

3. Slovensko 9 5 0 4 14:7 15

4. Slovinsko 9 4 2 3 10:5 14

5. Litva 9 1 3 5 7:19 6

6. Malta 9 0 1 8 3:22 1