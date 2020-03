Kvalifikácia na OH 2020 sa komplikuje pre koronavírus, športovcom sa zrejme budú prideľovať voľné karty

Do začiatku olympijských hier v Toku zostávajú ešte viac než štyri mesiace a Medzinárodný olympijský výbor aj organizačný výbor OH 2020 zatiaľ potvrdzujú, že všetko sa chystá podľa plánu.

Zainteresovaní odmietajú akékoľvek úvahy o zrušení, prípadne odložení hier, ktoré sú plánované v termíne od 24. júla do 9. augusta 2020. A to aj napriek aktuálne celosvetovo vyhlásenej pandémii v súvislosti s novým koronavírusom.

Potvrdili to aj najvyšší predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) po návrate z inšpekčnej cesty z Tokia.

Nákaza ovplyvňuje aj kvalifikačný proces

„Je mi veľmi ľúto, že práve takto dobre pripravované olympijské hry sú v ohrození pre niečo, čo nikto nemohol predpokladať. Nikto by si tieto hry nezaslúžil viac ako Japonsko a Tokio,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel, cituje ho oficiálny portál výboru.

Prvý muž slovenského olympizmu zároveň priznal, že súčasné celosvetové problémy s koronavírusom výrazne ovplyvňujú kvalifikačný proces v jednotlivých športoch na OH 2020. Vo veľkom sa rušia súťaže a sprísňujú sa bezpečnostné opatrenia.

„V dôsledku koronavírusu kvalifikačný proces už nebude taký spravodlivý, ako by mal byť. Menili sa jeho podmienky a športovci, ktorí predpokladali, že dostanú šancu na plnenie kvalifikačných kritérií, ju už nemajú,“ priznal Siekel pre olympic.sk.

Udeľovanie voľných kariet na OH

Možno predpokladať, že ak sa nepodarí zrealizovať kvalifikačné turnaje, resp. súťaže, na ktorých možno plniť limity, medzinárodné športové federácie budú musieť pristúpiť aj k tomu, že oveľa viac športovcov, než sa predpokladalo, sa do Tokia dostane vďaka prideleniu voľných kariet.

Aktuálny vývoj komplikuje aj situáciu obhajcu olympijského zlata v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Mateja Tótha, ktorý zatiaľ nemá splnený limit. A ani ho nemá kde splniť.

„Nastavenie kvalifikačných kritérií je plne v kompetencii jednotlivých medzinárodných federácií, my nemáme priestor na lobovanie. Bolo by však spravodlivé, ak by mohol obhajca zlatej medaily za súčasných podmienok dostať voľnú kartu pre účasť,“ myslí si Siekel.

Slovenská delegácia si pozrela Café Haus

Počas troch dní pobytu absolvovali členovia delegácie SOŠV viaceré pracovné stretnutia. Stretli sa s predstaviteľmi slovenskej ambasády v Tokiu a pozreli si Café Haus, kde bude počas olympijských hier Slovenský dom, stretli sa tam aj s majiteľom tohto zariadenia. Café Haus sa nachádza asi sto metrov od stanice metra Toyosu, v blízkosti Olympijskej dediny a na mieste s veľmi dobrou dostupnosťou.

„Využili sme dobré vzťahy a kontakty na Slovákov žijúcich v Tokiu, ktorí nám pomohli nájsť taký priestor. Aj iné olympijské výbory nám závidia, že sme našli reprezentatívny a adekvátny dom našim možnostiam. Nebude taký veľký, ako budú domy veľkých národných olympijských výborov, ale bude dostatočne reprezentatívny. Naším primárnym záujmom je prezentovať Slovensko počas najväčšej športovej udalosti na svete. V dome utvoríme aj priestor pre štúdio RTVS. Bude to miesto na stretnutia členov výpravy a predovšetkým športovcov. Fanúšikovia sa budú môcť s nimi porozprávať a spoznať aj čosi zo zákulisia olympijských hier,“ vysvetlil Siekel.

Do Tokia má letieť aj prezidentka

Dvaja najvyšší predstavitelia SOŠV prezident Anton Siekel a generálny sekretár Jozef Liba navštívili aj olympijský golfový areál v Kasumigaseki. Ďalší členovia delegácie boli na rokovaniach na organizačnom výbore, navštívili hotely, v ktorých budú počas OH bývať slovenskí ústavní činitelia, partneri aj hostia SOŠV, zvonku si pozreli viaceré olympijské športoviská aj olympijskú dedinu, a navštívili tiež areál Meikai University v mestečku Urajasu v metropolitnom Tokiu, kde budú mať predolympijský kemp slovenskí atléti.

Na OH do Tokia sa chystá aj prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu by mala do Japonska priletieť 23. júla, teda deň pred slávnostným otvorením OH. V deň jej príletu sa uskutoční slávnostné otvorenie Slovenského domu. V dejisku hier prezidentka SR pobudne do 29. júla.