Kvalifikant Kovalík na Roland Garros prehral s parížskym šampiónom 2015 Wawrinkom

aktualizované 30. mája o 16:36

PARÍŽ 30. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský kvalifikant Jozef Kovalík prehral 2:6, 6:7 (6), 3:6 s jednoznačne favorizovaným Švajčiarom Stanom Wawrinkom nasadeným ako tretím v utorňajšom stretnutí 1. kola dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna).

Kovalík vynikol na esá 6:2. Mal pomer “winnerov” a nevynútených chýb 23:28, postupujúci 38:33. Wawrinka premenil 4 z 11 brejkbalov, súper 1 zo 7. Švajčiar zvládol 18 z 23 zákrokov pri sieti, Slovák 15 z 21.

Tridsaťdvaročný tretí muž singlového renkingu ATP Wawrinka je miestnym šampiónom zo sezóny 2015. Triumfoval aj na Australian Open 2014 a US Open 2016. Bol to premiérový vzájomný súboj. Kovalík v ňom v tajbrejku druhej časti mal tri setbaly v rade, posledný pri vlastnom podaní.

“Veľmi som si to užíval. Nebolo práve najjednoduchšie opätovne sa naštartovať po tom, ako som ešte v sobotu hral v Ženeve. Cítim sa však dobre, predvádzam kvalitný tenis a som šťastný z návratu do Paríža,” povedal Wawrinka, citovala ho agentúra The Associated Press. Švajčiara v 2. kole vyzve Ukrajinec Alexandr Dolgopolov.

“Pochopiteľne, že moje pocity sú pozitívne. S dnešným výkonom som v zásade spokojný. Vedel som, že ten prechod po sobotňajšom triumfe v Ženeve nebude ľahký. Hrám však v tomto období dobre. Rozdiel vyvstal z toho, že som odohral nejaké zápasy, povyhrával som, vtedy človek nájde sebavedomie, ide mu to lepšie,” rekapituloval Wawrinka podľa blogu turnaja.

Kovalík vlani prehral hneď v úvode kvalifikácie

Dvadsaťštyriročný Bratislavčan Kovalík, 152. vo svetovom rebríčku, si zahral v “main draw” na veľkej štvorke tretí raz v kariére, vo francúzskej metropole prvýkrát (po Australian Open a US Open 2016 – tiež skončil v 1. kole).

“Dal som do toho všetko. Škoda tých nevyužitých šancí najmä v druhom sete. Ak by som využil niektorý zo setbalov, možno by to bolo iné. Nevedel som, čo mám od zápasu očakávať, no na kurte som si to užil. Začal som trocha nervózne, ale postupne som sa rozohral a vypracoval som si aj niekoľko šancí. Akurát som ich často nedokázal premeniť. Je to pre mňa nová skúsenosť. Dokázal som si, že viem hrať aj proti tým najlepším. Nabudúce sa pokúsim využiť to. Rozmýšľal som nad troma setbalmi, ktoré som mal v druhom dejstve. Prvé dva on odvrátil pri svojom podaní, zahral tam aj výborný volej,” hodnotil po zápase Kovalík, citoval ho web Sport24.sk.

“Wawrinka je hráč, ktorý už toho dosť povyhrával, ťažko naňho niečo vymýšľať. Skôr som sa sústredil na svoju hru. Z bekhendu vie zahrať neuveriteľné uhly, no dalo sa na to zvyknúť a neskôr som sa držal vo výmenách. Prišli sme sem dostatočne skoro pred kvalifikáciou, stihol som dobre natrénovať. Som rád, že som sa prebojoval do hlavnej súťaže. Teší ma aj to, že som si mohol zahrať na jednom z najväčších kurtov. Je to pre mňa nová skúsenosť,” podotkol Kovalík.

Tento rok ako kvalifikant zdolal v indickom Chennai vtedajšiu šestku počítačového poradia Marina Čiliča z Chorvátska, ale zostáva to jeho jediným triumfom nad hráčom Top 70 na hlavnej profesionálnej úrovni.

Bývalý 109. hráč počítačového poradia Kovalík, zverenec Borisa Borgulu v rámci programu NTC, sa minulý rok lúčil už v 1. kole kvalifikácie RG. Pri jedinom ďalšom pokuse pri Seine v sezóne 2013 bol v 2. kole kvalifikácie. Medzi juniormi neprešiel Kovalík v rokoch 2009 a 2010 úvodným kolom.

Wawrinka je v parížskom 2. kole po 11. raz

Magnusom Normanom trénersky vedený Wawrinka v minulosti dvakrát prehral na veľkej štvorke s ešte nižšie renkingovo postaveným hráčom, a to na US Open 2009 (Ekvádorčan Nicolás Lapentti – 163.) a Wimbledone 2016 (Argentínčan Juan Martín Del Potro – 165.). Pravda, obaja premožitelia boli aj v Top 10.

Hrdina parížskej súťaže juniorov spred 14 rokov Wawrinka sa prebojoval do 2. kola na medzinárodných otvorených majstrovstvách Francúzska 11. raz. V 1. kole neuspel v rokoch 2006 (Argentínčan David Nalbandian) a 2014 (Španiel Guillermo García-López).

Na aktuálnu edíciu RG pricestoval po vydarenej obhajobe titulu na domácom podujatí v Ženeve. Wawrinka na druhom Majors za sebou hral v 1. kole so Slovákom: v januári na AO prekonal Martina Kližana z manka 3:4 a 15:40 na príjme v piatom sete, napokon sa prebojoval až do semifinále.

