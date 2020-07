Kvarteto fortunaligistov zabojuje o Európsku ligy, do baráže s Dubnicou ide napriek výhre Nitra

Sobotňajšie stretnutia futbalovej Fortuna ligy a II. ligy rozhodli o konečnom poradí a programe play-off o Európsku ligu a účastníkoch baráže o ligovú miestenku v sezóne 2020/2021. Majstrovský titul už skôr získali hráči Slovana Bratislava a miestenku v Európskej lige majú istú aj futbalisti Žiliny a Dunajskej Stredy.

Slovan v sezóne utrpel jedinú prehru

O tú zostávajúcu budú počas nasledujúceho týždňa bohovať Trnava, Ružomberok, Michalovce a Trenčín. Keďže po poslednom kole nadstavby zostal na poslednom 12. mieste tabuľky tím FC Nitra, v nasledujúcich dňoch ho čaká baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži s víťazom II. ligy MFK Dubnica nad Váhom.

Slovan sa so sezónou rozlúčil domácou remízou s Trnavou 0:0. „Belasí“ v sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu získali domáce double, keď pred necelým týždňom triumfovali aj v národnom pohári. V nasledujúcom ročníka sa predstavia v kvalifikácii o skupinovú časť Ligy majstrov.

„Máme za sebou krásny rok. Vždy je nejaký tlak, ktorý mám síce rád, no dnes proti Trnave z nás ten tlak opadol, preto si treba užiť to, čo sme dosiahli. Vždy chceme vyhrať, no dnes už výnimočne nemyslím na zápas a spolu s hráčmi sa teším z toho, čo sme v tejto sezóne dokázali. V lige sme utrpeli jedinú prehru, máme najlepšiu ofenzívu i defenzívu a výrazný náskok pred druhým v tabuľke. Zároveň však musíme pracovať tak, aby sme sa naďalej zlepšovali, pričom latku sme nastavili vysoko. Vždy je čo zlepšiť a vždy sa máme kam posunúť,“ zhodnotil kouč Slovana Ján Kozák mladší podľa klubového webu.

Nitre nestačil hladký triumf

Trnave stačil zisk bodu na to, aby do play-off o Európsku ligu vstúpila z najvýhodnejšej 4. pozície. Prenasledovatelia Spartaka totiž v sobotu podvečer prehrali – Ružomberok doma s Dunajskou Stredou 0:1 a Michalovce v Žiline pri rozlúčke domáceho Viktora Pečovského s kariérou vysoko 0:5. V semifinále play-off v utorok 14. júla Trnava privíta Trenčín a Ružomberok hostí Michalovce, vo finále v piatok 17. júla nastúpia proti sebe víťazi týchto dvoch meraní síl na pôde lepšieho tímu po nadstavbe.

V nadstavbe o udržanie sa Zlaté Moravce triumfovali doma nad Sereďou 1:0. Viac však pútali ďalšie dve stretnutia. Nováčik FK Pohronie potreboval na istotu záchrany zvíťaziť, čo sa mu doma proti Senici aj podarilo (1:0). Nitre nestačil ani hladký triumf na pôde Trenčína 3:0, tím pod taktovkou Ivana Galáda skončil v tabuľke na poslednom 12. mieste čaká ho baráž. V nej si tím spod Zobora zmeria sily s víťazom II. ligy Dubnicou nad Váhom, ktorá v sobotu v priamom súboji o triumf v súťaži zdolala Banskú Bystricu vysoko 4:1. „Je to fantastické. Ešte si to poriadne neuvedomujeme, platí to aj o mne, možno nám to príde v nedeľu alebo v pondelok,“ povedal brankár Dubnice Tomáš Digaňa pre RTVS. Prvý barážový duel sa uskutoční v utorok 14. júla na pôde druholigistu, odveta je na programe v piatok 17. júla v Nitre.