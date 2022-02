Kvôli pandémii klesá počet darcov krvi. VšZP v novej kampani vyzýva ľudí k jej darovaniu

Už druhý rok po sebe zastavil koronavírus tisícky ľudí, ktorí by za iných okolností darovali krv. Podľa štatistík Národnej transfúznej služby SR (NTSSR) sa vlani vykonalo o 25 000 odberov krvi menej ako pred začatím pandémie. Hoci je situácia so stavom zásob krvi aktuálne stabilizovaná, nových darcov nepribúda. Všeobecná zdravotná poisťovňa preto pripravila online kampaň Valentínske odkazy, ktorou chce vyzvať ľudí k tomu, aby sa stali darcami krvi. Aktívne tak podporuje celoslovenskú kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorú už 27-krát organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s NTSSR.

Krv potrebujú najmä pacienti s onkologickými chorobami a ochoreniami krvných buniek. Je neustále potrebná pri transplantáciách, na gynekológii, pri chirurgických zákrokoch a nezaobídu sa bez nej ani pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami. „Napríklad pri operácii srdca potrebuje pacient až 5 transfúznych jednotiek, pri liečbe leukémie spotrebuje osem transfúznych jednotiek týždenne. V minulom roku sme mali vykázaných viac ako 16-tisíc operácií, počas ktorých bola našim poistencom podaná transfúzia krvi. V 12 prípadoch bolo v rámci jednej hospitalizácie použitých vyše 100 transfúznych jednotiek krvi. V novej kampani chceme preto vyzvať nielen našich poistencov, ale aj širokú verejnosť, aby neváhali a išli darovať krv, ak im to ich zdravotný stav dovoľuje,“ povedala hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

Krv je mimoriadne vzácna a v zdravotnom systéme nenahraditeľná. Pretrvávajúca pandémia však obmedzila vykonávanie mobilných odberov, ktoré umožňovali ľuďom pohodlne darovať krv v blízkosti ich bydliska. Znížili sa tak zásoby krvi v národných transfúznych staniciach. „V minulom roku sme vykonali 136 942 odberov, čo je približne o 25 000 odberov krvi menej ako pred začatím pandémie. Klesá nám aj počet nových darcov – vlani prišlo darovať krv po prvýkrát 10 481 prvodarcov, čo je o 8 % menej ako v roku 2020. Najviac darcov krvi je vo veku 38 až 44 rokov,“ upresňuje projektová manažérka NTSSR Martina Frigová.

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa preto rozhodla pripraviť online kampaň Valentínske odkazy, ktorou chce inšpirovať ľudí, aby sa stali darcami krvi a pomohli tak doplniť zásoby tejto vzácnej tekutiny. „Krv zachraňuje ľudské životy. Nedá sa však vyrobiť, ani nahradiť medicínskymi prípravkami. Preto je nesmierne dôležité, aby ju aspoň raz za život daroval každý, kto môže. Nikdy nevieme, či a kedy ju budeme potrebovať my sami. Každé darovanie krvi môže zachrániť až tri životy. Preto chceme v novej online kampani osloviť a inšpirovať čo najviac ľudí. Každá kampaň, hoc by zachránila len jeden ľudský život, má zmysel,“ hovorí generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Krv môže darovať každý vo veku od 18 do 60 rokov, ak má viac ako 50 kilogramov a cíti sa zdravý. Ženy sa môžu stať darcami krvi trikrát do roka a muži štyrikrát. Na všetkých odberových pracoviskách sú nastavené bezpečnostné a preventívne opatrenia. „Aj napriek tomu, že COVID-19 je respiračné ochorenie a prenáša sa kvapôčkami vzduchom, zaviedli sme 14-dňovú karanténu červených krviniek. Každý darca je informovaný, že v prípade zmeny zdravotného stavu po darovaní krvi, je povinný nahlásiť túto skutočnosť na naše pracoviská. Krvné prípravky od takého darcu sú následne znehodnotené,“ dodáva Martina Frigová z NTSSR.

Oceňovanie darcov

VšZP ponúka darcom krvi desiatky benefitov a zliav a pre viacnásobných darcov navyše aj špeciálne ocenenie – balíček vitamínov na podporu zdravia. Zoznam ďalších zliav a výhod nájdu darcovia krvi aj v mobilnej aplikácii VšZP. „Za opakované darcovstvo sme minulý rok odmenili 2 244 našich poistencov. Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú podeliť sa o túto vzácnu tekutinu tento rok pripravujeme ďalšie novinky. Veríme však, že primárnou motiváciou ľudí nie sú materiálne odmeny, ale prirodzená túžba a snaha pomôcť pri záchrane ľudských životov,“ doplnila Peterová.

Špeciály diel podcastu

Najnovšia časť podcastu Všeobecne o zdraví je tiež venovaná darcovstvu krvi. „Kým sa nás to netýka a nie sme v situácii, že by sme krv potrebovali, nemáme motiváciu darovať ju. Avšak to sa môže kedykoľvek zmeniť. Sám som to zažil,“ hovorí hosť najnovšieho dielu podcastu MUDr. Ján Mačkin, primár anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici v Brezne. Stal sa pacientom na vlastnom oddelení, keď nešťastne spadol z bicykla a zlomil si niekoľko rebier. Jedno z nich mu prepichlo dôležitú cievu a potreboval veľké množstvo darovanej krvi. „Neskutočne dojímavé bolo, keď som neskôr v rámci mojej práce pre Červený kríž stál na javisku s ľuďmi, ktorí mi zachránili život. Mal sú tú česť ich za viacnásobné darcovstvo odmeniť,“ spomína primár Mačkin. V podcaste odhalil aj to, aká krvná skupina je najvzácnejšia, čo sa môže o svojom zdraví dozvedieť človek, ktorý krv daruje a aké zdravotné benefity má darovanie krvi pre samotného darcu. Vypočuť si ho môžete v aplikáciách Spotify, Apple Podcasts a na VšZP stránke.

