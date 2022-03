Kvôli platovej nerovnosti sú na tom ženy horšie s finančnou rezervou. Až tretina si nedokáže vytvárať úspory

V oblasti rodovej rovnosti máme na Slovensku stále čo doháňať. 365.bank pri príležitosti dnešného MDŽ poukazuje na problém platovej nerovnosti, ktorú prehlbuje stále prebiehajúca pandémia koronavírusu. Podľa najnovších dát Eurobarometra si jej negatívny dopad uvedomuje takmer každá druhá Slovenka. Z prieskumu 365.bank[1] zas vyplýva, že takmer pätina žien považuje svoju aktuálnu finančnú situáciu za zlú.

Podľa dát Eurobarometra mala pandémia koronavírusu takmer na každú druhú ženu (45 %) negatívny dosah z pohľadu jej osobného príjmu. Dokonca až 44 % Sloveniek uviedlo, že táto situácia narušila aj rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom.

Z prieskumu 365.bank vyplýva, že ženy sú na tom horšie s tvorbou finančného vankúša. Na Slovensku zarábajú o pätinu menej ako muži, v dôsledku čoho je pre nich náročné si niečo usporiť. Osamelé ženy si tak napríklad nemôžu dovoliť viac investovať do vzdelávania svojich detí.

Ako sú na tom ženy s vnímaním svojej finančnej situácie v porovnaní so svojím mužským náprotivkom? 50 % mužov hodnotí svoju finančnú situáciu pozitívne. Naproti tomu takto označuje svoju ekonomickú kondíciu len niečo vyše 40 % žien. Približne rovnaký počet žien hovorí o stave svojich financií ako o dostatočnom. Takmer pätina však má pocit, že z finančného hľadiska sú na tom zle. V prípade mužov takto vníma svoju situáciu len necelá šestina z nich.

S tým súvisí aj schopnosť šetriť. Až tretina žien si nedokáže ušetriť nič zo svojej výplaty, ďalšia tretina si šetrí nepravidelne. Pravidelne si odkladá bokom takmer 39 % žien. U mužov si však dokáže pravidelne odkladať takmer 45 %, vôbec nešetrí len necelá štvrtina mužov. „Za alarmujúce považujeme, že viac ako 45 percent žien nemá žiadnu finančnú rezervu. V prípade akýchkoľvek nepriaznivých životných okolností sa tak môžu dostať do stavu núdze,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Rozdiely vznikajú aj pri porovnávaní veľkosti finančného vankúša v prípade, že ho ženy alebo muži majú vytvorený. Až tretina žien má úspory len do výšky tisíc eur. V rovnakej sume má úspory menej ako štvrtina mužov. V hodnote od tisíc do päťtisíc eur je situácia relatívne vyrovnaná. Kým v tejto skupine je 37 % žien, mužov je 34 %. A, samozrejme, v prospech mužov sa čísla preklápajú pri vyšších úsporách nad päťtisíc eur.

„Rodová aj platová rovnosť je na Slovensku stále nenaplneným cieľom. Spoločnosť by mala vytvárať rovnaké podmienky pre obe pohlavia. Ženy by sa nemali diskriminovať ani po návrate z materskej dovolenky. Je potrebné, aby im zamestnávatelia vytvárali vhodné podmienky na adaptáciu do pracovného prostredia, ale aj na kariérny a platový rast,“ uzatvára Valko Gáliková.

[1] Prieskum vypracovaný agentúrou 2muse na reprezentatívnej vzorke 1013 ľudí nad 18 rokov, zber údajov prebiehal 17. – 22. septembra 2021.

