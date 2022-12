Kyjev chce do konca februára usporiadať mierový samit, účasť Ruska sa ale neočakáva

Ukrajina by podľa jej ministra zahraničia chcela do konca februára usporiadať mierový samit, ale účasť Ruska sa neočakáva.

Dmytro Kuleba v rozhovore pre agentúru The Associated Press uviedol, že by sa mohol uskutočniť na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) a jej generálny tajomník António Guterres by mohol byť mediátor. OSN na to reagovala s opatrným vyhlásením, že Guterres už viackrát povedal, že môže byť mediátorom, len ak to chcú všetky strany.

Rusko musí čeliť tribunálu

Kuleba vyhlásil, že Rusko musí čeliť tribunálu za jeho vojnové zločiny predtým, než bude Ukrajina viesť priame rokovania s Moskvou. Dodal však, že ostatné krajiny by mali slobodne komunikovať s Rusmi, ako sa to stalo pred dohodou o obilninách medzi Tureckom a Ruskom.

Šéf ukrajinskej diplomacie okrem iného vyjadril spokojnosť s nedávnou cestou prezidenta Volodymyra Zelenského do Spojených štátov. Ako odhalil, americká vláda pripravila špeciálny plán na spojazdnenie raketového systému Patriot za menej ako pol roka, pričom obyčajne výcvik trvá do roka.

Reakcia Kremľa

Ukrajina podľa Kulebu urobí čokoľvek, aby vyhrala vojnu v roku 2023. „Každá vojna sa končí diplomaticky,“ povedal.

Hovorca Kremľa na Kulebu reagoval podľa ruskej agentúry RIA Novosti s tým, že Rusko „nikdy nesledovalo podmienky stanovené inými, len náš vlastný a zdravý rozum“.