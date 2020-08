Kyselica skončil na poste štátneho tajomníka, Matovičova vláda ho oficiálne odvolala

aktualizované 12. augusta, 11:55

Vláda SR v stredu odvolala z funkcie štátneho tajomníka rezortu vnútra Lukáša Kyselicu (OĽaNO). Vyhovela tak návrhu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

Minister návrh podal po rozhodnutí samotného Kyselicu v reakcii na kauzu jeho údajného pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve počas predvolebnej kampane pred tohtoročnými parlamentnými voľbami.

Správne rozhodnutie podľa Krajniaka

Minister je však presvedčený, že Kyselica sa nesnažil pred voľbami rozvrátiť hnutie OĽaNO. Rezort vnútra tak má momentálne len jedného štátneho tajomníka, ktorým je Ján Lazar.

Odstúpenie Kyselicu z funkcie štátneho tajomníka považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) za správne rozhodnutie.

Myslí si, že bezpečnostné zložky napojené na bývalú vládu pracovali na rozložení opozičných strán. Minister zastáva názor, že „orgány, ktoré sú na to určené, tieto podozrenia a nie slová pána premiéra overujú,“ uzavrel Krajniak.

Pôsobil ako policajný vyšetrovateľ

Ak by sa potvrdilo, že vojenské spravodajstvo malo aktívnu snahu rozvracať akúkoľvek politickú stranu v predvolebnom boji, mohlo by to mať aj trestnoprávne následky. Uviedol to minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že by to bol škandál, ktorý by nemal v histórii Slovenska obdobu.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v utorok 28. júla verejnosť informoval, že Lukáš Kyselica končí vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva vnútra. Kyselica následne uviedol, že bude pôsobiť ako poslanec parlamentu.

V minulosti pôsobil Kyselica ako policajný vyšetrovateľ. Zaoberal sa napríklad kauzou Gorila alebo prípadom prípravy vraždy podnikateľky Silvie Volzovej.