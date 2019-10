Labouristi podporia predčasné voľby, ak nebude hroziť tvrdý brexit

Britská opozičná Labouristická strana zatiaľ nie je rozhodnutá, či podporí návrh premiéra, ktorý chce, aby sa 12. decembra konali predčasné parlamentné voľby. Líder najväčšej opozičnej strany Jeremy Corbyn uviedol, že počká, či Európska únia schváli odklad brexitu. Vyhlásil, že podporí predčasné voľby len v prípade, ak nebude hroziť odchod Británie z EÚ bez dohody.

Parlament by mal hlasovať v pondelok, no bez podpory labouristov Boris Johnson nezíska potrebné dve tretiny na vyhlásenie predčasných volieb, ktoré by sa podľa neho mali konať 12. decembra.

Ako povedal vo štvrtok v Londýne, je to jediný spôsob, ako dostať krajinu z chaosu zapríčineného neschopnosťou súčasného parlamentu a vlády dohodnúť sa na podobe brexitu. Najbližšie riadne parlamentné voľby by sa vo Veľkej Británii inak konali až v roku 2022. Podľa prieskumov je premiérova Konzervatívna strana obľúbenejšia ako labouristi.