Labyrint Bory. Objavte radosť z hry!

Bratislava, 26.6.2017 ( WBN/PR ) – Spontánna radosť z hry, objavovanie, ale aj výzva pre intelekt a súťaživosť – to všetko vašim deťom ponúka Labyrint Bory. Nájdete ho priamo v centrálnej časti Bory Mall na ploche až 200 m2 celých 30 dní – od 8. júna až do 9. júla 2017. Veľká interaktívna hra je vhodná pre deti od 4 do 15 rokov.

Pre najmenšie detičky je vyčlenený labyrint vysoký jeden meter a prechádzať ním môžu pod dohľadom rodiča alebo staršieho súrodenca. Na väčšie deti od 6 do 15 rokov čaká dobrodružná cesta chodbami a tajomnými miestnosťami labyrintu, ktorého steny sú vysoké 2 metre. Pripravené sú tu pre ne úlohy náročnejšie na logické myslenie či uvažovanie. Každý si pritom vyberie, čo sa mu bude páčiť.

Navštíviť môžu tajnú „pavúčiu“ miestnosť, zrkadlové bludisko, strašidelnú galériu alebo úplne tmavú miestnosť. Kto má rád hádanky, môže sa popasovať s otázkami starca Borusa zo živého obrazu, alebo navštíviť escape room. Správny kľúč k tajným dverám totiž nájde iba ten, kto vyriešením hádanky získa potrebnú indíciu.

Labyrint je k dispozícii tiež pre väčšie skupiny. Srdečne vítaní sú napríklad aj učitelia spolu so svojimi zverencami, ktorí sa rozhodnú spestriť program deťom v škôlke alebo „oddychovo“ potrápiť hlavičky svojich žiakov pri logických úlohách. Všetci žiaci základných a stredných škôl sa môžu zapojiť do zaujímavej súťaže určenej špeciálne pre školské triedy. Súťažnou úlohou bude nájsť v priestore labyrintu 19 písmen a zložiť z nich správne znenie tajničky.

Do žrebovania budú zaradené všetky triedami vyplnené formuláre vhodené do urny so správnou odpoveďou a kompletne uvedenými kontaktnými údajmi. Žrebovanie prebehne 10. 7. 2017 a výhrou bude víkendový pobyt vo wellness hoteli pre pána učiteľa alebo pani učiteľku a lístky do kina pre celú triedu na film podľa vlastného výberu.