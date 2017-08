Lacko ako lucky loser predsa v hlavnej súťaži US Open, súperom Paire

NEW YORK 26. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Lukáš Lacko si napriek prehre 6:3, 4:6, 3:6 s Barbadosanom Darianom Kingom v zápase piatkového finálového 3. kola kvalifikácie napokon predsa zahrá v hlavnej súťaži dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Dostane šancu ako tzv. lucky loser po tom, ako sa pre pretrvávajúce problémy s bedrom odhlásil Brit Andy Murray nasadený ako druhý. Lacko sa pridal sa ku krajanovi Norbertovi Gombosovi, ktorý vyzve Srba Viktora Troického. Zo Sloveniek sa predstavia Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Jana Čepelová a kvalifikantka Viktória Kužmová.

Súperom 29-ročného piešťanského rodáka Lacka, 120. v singlovom renkingu ATP, bude nevyspytateľný 28-ročný Francúz Benoit Paire (41., bol však už aj na 18. priečke), nemajú vzájomnú minulosť. Postupujúci bude v 2. kole čeliť lepšiemu z duelu Mischa Zverev (Nem.-23) – Thai-Son Kwiatkowski (USA).

Bývalý 44. muž hodnotenia Lacko bol na Majors štyrikrát v 3. kole hlavnej súťaže dvojhry, a to na melbournských Australian Open 2012 a 2017 a londýnskom Wimbledone 2012 a 2016. V areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v lokalite Flushing Meadows síce počnúc debutovou sezónou 2010 ani raz nechýbal vo “veľkom pavúku”, čo zostáva v platnosti, nikdy však neprešiel 1. kolom.