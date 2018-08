Lacko na US Open nevyzve Nadala, ani na deviaty pokus neprešiel cez prvé kolo

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Lukáš Lacko ukončil svoje pôsobenie už v 1. kole na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Pospisil vyzve Nadala

V pondelňajšom stretnutí podľahol za 123 minút 5:7, 3:6, 2:6 Kanaďanovi Vasekovi Pospisilovi. Na potomka emigrantov z bývalého Československa čaká v 2. kole svetová jednotka a obhajca titulu Španiel Rafael Nadal.

Rodákovi z Piešťan Lackovi sa ani na deviaty pokus nepodarilo postúpiť do 2. kola v New Yorku. Môže ho to mrzieť o to viac, že si v ňom mohol po šiestich rokoch opäť zahrať proti Nadalovi.

Lackovým maximom na grandslamových turnajoch zostáva štvornásobná účasť v 3. kole, ktorú dosiahol dvakrát na Australian Open (2012 a 2017) a vo Wimbledone (2012 a 2016).

Prvý vzájomný zápas

Tridsaťročný Lacko (77. v rebríčku ATP) a o dva roky mladší Pospisil (88.) odohrali prvé vzájomné stretnutie. Kanaďan sa v prvom dejstve dostal do vedenia 4:2, Slovák však odpovedal a vyrovnal na 4:4. Svoj servis však Lacko stratil aj v 11. hre a Pospisil následne využil pri svojom podaní druhý setbal.

Druhý set mal vyrovnaný priebeh až do stavu 3:3. Od tohto momentu získal kanadský tenista tri hry v rade a na príjme využil hneď prvý setbal na zisk druhého setu.

Tretí set začal Lacko odvážnejšie, dostal sa do vedenia 2:0, no to bolo z jeho strany v tomto dejstve všetko. Pospisil získal ďalších šesť hier v rade a zaslúžene sa tešil z postupu do ďalšieho kola.