Lackovi chýbal krôčik od hlavnej súťaže US Open, Barbadosan zmaril jeho šance

NEW YORK 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Lukáš Lacko nasadený ako pätnásty prehral za 89 minút 6:3, 4:6, 3:6 s Barbadosanom Darianom Kingom v zápase piatkového finálového 3. kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Dvadsaťdeväťročný piešťanský rodák Lacko, 120. v singlovom renkingu ATP, sa 25-ročnému Kingovi (168.) nerevanšoval za prehru 6:7 (2), 4:6, ktorú inkasoval v marci na turnaji ATP World Tour Masters 1000 na “harde” v americkom Miami na Floride.

Kovalík neuspel v prvom kole

V “main draw” dvojhry mužov v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v lokalite Flushong Meadows sa Lacko nepridal ku krajanovi Norbertovi Gombosovi. V prvom kole kvalifikácie neuspel Jozef Kovalík, právo na štart nevyužili Martin Kližan a Andrej Martin.

U žien majú nárok na účasť priamo v hlavnej súťaži dvojhry Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková a Jana Čepelová, v piatok sa k nim z kvalifikácie pridala Viktória Kužmová, finálový pokus má pred sebou Karolína Schmiedlová.

Lacko vždy vo veľkom pavúku

V 1. kole kvalifikácie neuspela Chantal Škamlová, zo zdravotných dôvodov v nej absentovali Rebecca Šramková a Kristína Kučová, budú chýbať do konca sezóny.

Bývalý 44. muž hodnotenia Lacko bol na Majors štyrikrát v 3. kole hlavnej súťaže dvojhry, a to na melbournských Australian Open 2012 a 2017 a londýnskom Wimbledone 2012 a 2016. V lokalite Flushing Meadows síce počnúc debutovou sezónou 2010 ani raz nechýbal vo “veľkom pavúku”, nikdy však neprešiel 1. kolom.

US Open

dvojhra mužov – kvalifikácia – 3. kolo (finále):

Darian King (Barb.) – Lukáš Lacko (SR-15) 3:6, 6:4, 6:3 za 89 minút