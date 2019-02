Ladislav Borbély zasadne na reprezentačnú lavičku, povedie hráčov malého futbalu

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Novým hlavným trénerom Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) sa stal Ladislav Borbély. Známy futbalový odborník, tréner a bývalý aktívny hráč Dukly Banská Bystrica, Sparty Praha a ZŤS Košice si za svojho asistenta vybral skúseného Petra Gancznera.

„Moje dominantné pole pôsobnosti je vo futbale a práve malý futbal je jeho najmladší a povahovo najbližší súrodenec. Podobnosť a vzájomná využiteľnosť herných elementov je evidentná a to je dôvod, prečo som rád vstúpil do tejto rieky, ktorá tečie rovnakým prúdom,“ vyjadril sa k svojej novej pozícii 64-ročný Borbély.

Príprava na majstrovstvá sveta

Ten vystriedal na reprezentačnej lavičke Rastislava Kollára. „Hľadali sme podobný typ trénera, lebo sme vedeli, že nebude mať na prípravu našich chlapcov veľa času, keďže majstrovstvá sveta nás čakajú o necelých osem mesiacov,“ ozrejmil situáciu prezident SZMF Peter Králik a pokračoval: „Je to odborník, ktorého trénerské kvality sa preukázali na sérii špeciálnych turnajov v malom futbale. Viedol na nich štyri tímy, s tromi sa dokázal dostať do finále. Hráčov poznal krátky čas, dokázal z nich však dostať maximum a to ma oslovilo.“

Prvou akciou nového reprezentačného trénera bude už v sobotu 9. februára SZMF Winter Cup v Korni. „V tejto fáze chcem spoznať celé portfólio slovenských hráčov hlavne na tomto podujatí, ale aj na zápasoch oblastných líg, aby sme vytvorili stabilný káder hráčov,“ ozrejmil svoje prvé kroky Borbély.

Zdravý rešpekt v kabíne

„Od novej trénerskej dvojice si sľubujeme zdravý rešpekt v kabíne a hoci nie sme čo sa týka majstrovstiev sveta favoritmi, ak budeme kvalitne pripravení, pôjdeme od zápasu k zápasu a prikloní sa k nám aj šťastie, môžeme dosiahnuť pekný výsledok,“ uzavrel Peter Králik.

SZMF je športový zväz a najvyšší orgán malého futbalu na Slovensku. Je členom Európskej federácie malého futbalu (EMF) a Svetovej federácie malého futbalu (WMF). Na Slovensku združuje viac ako 7700 hráčov v 535 tímoch, pri tvorbe ktorých hrá dôležitú úlohu najmä status kamarátstva a výkonnosť je veľa krát až druhoradým faktorom.

Hlavným cieľom SZMF rozvoj malého futbalu, podpora zdravého životného štýlu a prilákanie ľudí späť na športoviská. Pre tých najlepších je tu však stále možnosť zažiariť aj na medzinárodných podujatiach, keďže najlepšie slovenské tímy získavajú miestenku do Európskej Ligy Majstrov. Pre najlepších hráčov je tu zas možnosť reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta či Majstrovstvách Európy. Informácie pochádzajú z tlačovej správy.