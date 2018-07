Ladislav Nagy pokračuje v HC Košice, po sezóne ukončí kariéru

KOŠICE 25. júla (WebNoviny.sk) – Skúsený hokejista Ladislav Nagy podpísal zmluvu s HC Košice na sezónu 2018/2019. Tridsaťdeväťročný útočník sa do spoločnej letnej prípravy zapojí najbližší pondelok.

Rýchle rokovania

Nagy už skôr avizoval, že po ostatných majstrovstvách sveta zvažoval koniec kariéry, napokon ho presvedčili jeho najbližší, aby ešte jeden rok pokračoval v aktívnej činnosti. Po sezóne už korčule definitívne zavesí na klinec.

„Po majstrovstvách sveta som bol viac naklonený myšlienke ukončenia kariéry. Rodina a najbližší mi však povedali, že by ma ešte radi videli na ľade. Dúfam, že nová sezóna bude úspešná a splní sa nám naša najväčšia túžba, aj keď rozhodne do nej budeme vstupovať s pokorou,“ uviedol pre oficiálnu internetovú stránku klubu rodák z košickej Šace.

„Rokovania prebehli rýchlo a korektne. Som rád, že zostávam v Košiciach, pretože to bude moja posledná sezóna v hráčskej kariére. Veľmi sa už teším aj na chalanov v kabíne, myslím si, že ide o výbornú partiu,“ dodal Nagy.

Spokojný Rušič

So staronovou akvizíciou je spokojný aj výkonný riaditeľ HC Košice Rastislav Rusič. „Môžem potvrdiť, že rokovania boli korektné a prebehli aj veľmi rýchlo. Športová verejnosť to možno vnímala ako dlhší proces, no nechali sme Lacovi všetok potrebný priestor, aby si oddýchol, aby hľadal a našiel motiváciu. Dnes sme radi, že Laco v Košiciach pokračovať bude. S Lacom naša sila narastá a verím, že sa bude lúčiť po úspešnej sezóne.“

V ostatnej sezóne odohral „Maďar“ za HC Košice 47 zápasov so ziskom 44 bodov za 22 gólov a 22 asistencií. Okrem toho reprezentoval Slovensko na zimných olympijských hrách i majstrovstvách sveta. Produktívny bol najmä na svetovom šampionáte v Dánsku, kde v siedmich súbojoch nazbieral 10 bodov (1+9). Bol najproduktívnejším Slovákom na MS.