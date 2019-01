Ľadový expres vás dopraví už aj za zimnými zážitkami. Letná verzia zaujala tisícky cestujúcich

BRATISLAVA 22. januára 2019 (WBN/PR)

Košice a Červenú Skalu spojí od februára 2019 do marca 2019 priamy turistický vlak

Projekt podporujúci regionálny turizmus nadväzuje na úspešnú letnú verziu

Zimné soboty môžete pokojne stráviť v raji a netreba za ním vôbec cestovať do exotiky. Prichádza zimná edícia Ľadového expresu. Metropola východu sa vo februári opäť dočká priameho vlakového spojenia s Národným parkom Slovenský raj. A hoci jeden z jeho klenotov, Dobšinská ľadová jaskyňa, je v zime mimo prevádzky, turistických atrakcií ponúka viac ako dosť.

Okrem čerstvo sprevádzkovaného areálu priamo pri jaskyni sú najmä pre milovníkov zimných športov k dispozícii lyžiarske strediská Mlynky Gugel a Biele vody, SKI Mraznica a SKI Telgárt. Nielenže pri všetkých zastaví Ľadový expres, ale cestujúci budú mať navyše aj zľavy na skipassy. Preferujte viac korčule? Mraznica ponúka nové kryté klzisko a súčasne aj zaujímavú atrakciu, ktorou je snehové mravenisko.

Ľadový expres štartuje 2. februára 2019 a Košice s konečnou zastávkou Červená Skala bude spájať každú sobotu až do 2. marca 2019. Projekt je dielom spolupráce Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus a nadväzuje na úspešnú letnú verziu.

„Pilotná spolupráca v lete sa osvedčila. Vlak premával od júla 2018 do septembra 2018 každú sobotu a oboma smermi sme prepravili spolu 2 600 cestujúcich. Veríme, že aj zimná verzia tohto projektu si nájde svojich priaznivcov. Podobnej spolupráci sme, samozrejme, otvorení aj v iných regiónoch, pretože na rozvoji turizmu na Slovensku nám záleží. Veríme, že práve Ľadový expres by mohol byť inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávne kraje,“ hovorí predseda predstavenstva

A generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

„Už v lete sme videli obrovský dopyt po tomto spojení,“ potvrdzuje Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus. „Okolie Dobšinskej ľadovej jaskyne ponúka viacero zaujímavých miest na zimnú turistiku či lyžovanie, o ktorých možno mnohí ani nevedia,“ zdôrazňuje.

„Južná časť Slovenského raja je nádhernou turistickou lokalitou, ktorá ale nevyhnutne potrebuje nové impulzy. Priame vlakové spojenie z Košíc je bezpochyby jedným z nich, čo ukázal už letný úspech Ľadového expresu. Zimná edícia je príležitosťou pre všetkých, ktorým chýba pravá zima

A aktivity v zasneženej prírode. Zároveň ponúka nové možnosti tým, ktorí radi objavujú nové možnosti na lyžovanie mimo preplnených stredísk pri Košiciach,“ dopĺňa predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Turistické spojenie Ľadový expres bude od februára do marca premávať pravidelne každú sobotu na trase Košice – Kysak – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Mlynky – Dedinky – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt, penzión – Červená Skala a späť. Odchod z Košíc bude o 7:55

S príchodom do Červenej Skaly o 10:28. Vracať sa bude o 15:43 s príchodom do Košíc o 18:46. Kapacita vlaku bude 144 miest na sedenie. Lístky si možno zabezpečiť osobne v Regionálnom informačnom bode v Košiciach, ale aj cez web www.kosiceregion.com.

Cestovný poriadok Ľadového expresu:

príchod odchod železničná stanica príchod odchod 07:55 KOŠICE 18:46 08:12 08:13 KYSAK 18:30 18:31 08:29 08:33 MARGECANY 18:02 18:09 08:42 08:44 GELNICA 17:50 17:52 09:13 09:15 NÁLEPKOVO 17:01 17:06 09:37 09:39 MLYNKY 16:39 16:41 09:42 09:44 DEDINKY 16:34 16:36 09:48 09:50 STRATENÁ 16:27 16:29 09:55 10:00 DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA 16:04 16:23 10:11 10:21 TELGÁRT PENZIÓN 15:50 15:53 10:28 ČERVENÁ SKALA 15:43

Tomáš Kováč

riaditeľ odboru komunikácie a hovorca