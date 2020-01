Ľadovým expresom ku klenotom slovenskej prírody. Príďte sa presvedčiť, či na Kráľovej holi stojí strom zelený

Východnú metropolu Slovenska s Telgártom opäť na 5 februárových sobôt spojí Ľadový expres.

Výhľady z najkrajšej železničnej trate na Slovensku, prírodné bohatstvá a hory Slovenského raja či výstup na jeden z idylických kopcov, ktorý ospevovali ešte naše staré mamy – Kráľovu hoľu. Aj tieto zážitky sprístupní Ľadový expres, ktorý sa už teší na tohtoročných cestovateľov a turistov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) opäť prináša zimnú edíciu obľúbeného motoráčika, ktorým sa počas februára odveziete za zážitkami z Košíc až do Telgártu. Už tradične bude premávať každú februárovú sobotu od 1. 2. do 29. 2. a neminie ani strieborné plátno, v ktorom sa natáčala rozprávka Popolvár najväčší na svete – Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Do nej sa síce cez zimu nedostanete, no turistické možnosti tu zďaleka nekončia. Zavítajte do končín, v ktorých sa našli 17-tisíc rokov staré kosti jaskynného medveďa, navštívte menej vyťažené a finančne dostupnejšie lyžiarske strediská, prejdite z Telgártu až do vrchov Nízkych Tatier, kochajte sa výhľadom na majestátny Chmarošský viadukt.

Na cestujúcich tento rok čakajú viaceré novinky od organizovaných túr cez nordic walking až po zvýhodnené ceny skipassov v lyžiarskych strediskách na trase vlaku. „Je dôležité povedať, že Ľadový expres nie je iba o doprave z bodu A do bodu B, ale najmä o spolupráci a zapojení čo najväčšieho množstva lokálnych partnerov. Aj cez tento vlak chceme ľuďom ukázať nové zimné voľnočasové možnosti, o ktorých mnohí ani netušia,“ uviedla Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka organizácie KRT. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na stránke vylety.kosiceregion.com.

Ľadový expres znovu vyrazí za zážitkami. Foto: ZSSK (3452)

„Spolupráca s Košice Región Turizmus sa nám po každej edícii Ľadového expresu čoraz viac osvedčuje. Sme patrične hrdí, že aj svojou troškou prispievame k turistickým možnostiam v našej krajine, ktorá toho vôbec neponúka málo. Pevne verím, že tento trend si udržíme aj naďalej,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Cestovné lístky si možno kúpiť prostredníctvom organizácie KRT, a to cez web www.kosiceregion.com alebo v ich košickom centre. K dispozícii sú jednosmerné, zľavnené či rodinné lístky s možnosťou kombinácie so skipassom vo vybraných lyžiarskych strediskách.

Cestovný poriadok Ľadového expresu:

príchod odchod stanica/zastávka príchod odchod 07:55 Košice 18:48 08:12 08:13 Kysak 18:32 18:33 08:28 08:33 Margecany 18:06 18:11 08:42 08:44 Gelnica 17:47 17:56 09:13 09:15 Nálepkovo 17:00 17:10 09:37 09:39 Mlynky 16:38 16:40 09:41 09:43 Dedinky 16:33 16:35 09:48 09:50 Stratená 16:26 16:28 09:55 10:00 Dobšinská Ľ. Jaskyňa 16:04 16:22 10:11 Telgárt penzión 15:53

