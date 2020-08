Lady Gaga ovládla MTV Video Music Awards, americká speváčka získala päť cien

Nedeľňajšie udeľovanie MTV Video Music Awards ovládla speváčka Lady Gaga. Interpretka, ktorá počas podujatia obmedzeného pandémiou koronavírusu viackrát upozornila na dôležitosť nosenia rúšok, získala päť cien.

Väčšinu z nich, vrátane trofeje za skladbu roka, jej vyniesol hit Rain on Me, ktorý nahrala s kolegyňou Arianou Grande a obe ho aj naživo zaspievali. Lady Gaga sa tiež stala prvou laureátkou Tricon Award.

Hlavnú cenu večera – Video roka – si vyslúžil kanadský umelec The Weeknd, ktorý tiež vyhral trofej za najlepšie r’n’b video.

Spevák vzdal počas podujatia úctu Jacobovi Blakeovi a Breonne Taylor, Afroameričanom, ktorých postrelila polícia, v druhom prípade smrteľne.

„Je pre mňa naozaj ťažké teraz oslavovať a užívať si tento moment, takže len poviem: spravodlivosť pre Jacoba Blakea a spravodlivosť pre Breonnu Taylor,“ vyhlásil.

Formácia Black Eyed Peas, ktorá s Nicky Jamom and Tygom uzavrela slávnostný večer, zase ukončila vystúpenie vyhlásením „Na životoch černochov záleží“ (Black Lives Matter, pozn. red.), čo je názov hnutia proti policajnej brutalite a rasovo motivovanému násiliu.

Ceremónia si tiež pripomenula zosnulých umelcov. Moderátorka Keke Palmer povedala divákom, že šou venujú hercovi Chadwickovi Bosemanovi, ktorý v piatok podľahol rakovine, a organizátori zložili poctu aj zosnulým rapperom Juice WRLD-ovi a Pop Smokeovi.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu malo udeľovanie iný formát, ako obyčajne. Niektoré vystúpenia umelci nahrali vopred, iní zase vystúpili naživo z rôznych miest v New Yorku.

Kolumbijský spevák Maluma napríklad zaspieval z Brooklynu, The Weeknd z Manhattanu a populárna K-popová skupina BTS, ktorá získala štyri ceny, dokonca z Južnej Kórey.

MTV Video Music Awards 2020

prehľad víťazov a víťaziek

Video roka: The Weeknd – Blinding Lights

Umelec alebo umelkyňa roka: Lady Gaga

Pieseň roka: Lady Gaga a Ariana Grande – Rain On Me

Najlepší nový umelec alebo umelkyňa: Doja Cat

Najlepšia spolupráca: Lady Gaga a Ariana Grande – Rain On Me

Najlepšie popové video: BTS – On

Najlepšie hip-hopové video: Megan Thee Stallion – Savage

Najlepšie r’n’b video: The Weeknd – Blinding Lights

Najlepšie K-pop video: BTS – On

Najlepšie latino video: Maluma ft. J Balvin – Que Pena

Najlepšie rockové video: Coldplay – Orphans

Najlepšie alternatívne video: Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

Video pre dobro: H.E.R. – I Can’t Breathe

Najlepšie video z domu: Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U

Najlepšie vystúpenie počas karantény: CNCO – Unplugged At Home

Skladba leta: BLACKPINK – How You Like That

Najlepšia réžia: Taylor Swift – The Man (réžia: Taylor Swift)

Najlepšia choreografia: BTS – On (choreografia: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)

Najlepšia výprava: Miley Cyrus – Mother’s Daughter (výprava: Christian Stone)

Najlepší strih: Miley Cyrus – Mother’s Daughter (strih: Alexandre Moors, Nuno Xico)

Najlepšie vizuálne efekty: Dua Lipa – Physical (efekty: EIGHTY4)

Najlepšia kamera: Lady Gaga a Ariana Grande – Rain On Me (kamera: Thomas Kloss)

Najlepšia skupina: BTS

Tricon Award: Lady Gaga