Lady Gaga vydá svoju šiestu štúdiovku, ponesie názov Chromatica

Americká speváčka Lady Gaga oznámila vydanie šiestej štúdiovky. Novinka ponesie názov Chromatica a na trh sa dostane 10. apríla.

Podľa jeho stránky na službe Apple Music by mal album obsahovať 16 skladieb. Lady Gaga sa na Chromatice podieľala aj ako výkonná producentka, rovnako ako hudobník a producent BloodPop.

Vydanie Chromaticy predznamenalo zverejnenie singla Stupid Love. Speváčka ho ponúkla minulý týždeň v piatok spolu s farebným videoklipom. Na skladbe Lady Gaga spolupracovala so skladateľom Maxom Martinom.

Lady Gaga

… vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016).

Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus.

Vďaka piesni Shallow zo snímky Zrodila se hviezda (2018) získala Zlatý glóbus a Oscara. Soundtrack filmu a ďalšia pieseň z neho – I’ll Never Love Again – jej zas vyniesli dve ceny Grammy. Okrem toho má na konte ďalších deväť Grammy a tiež ďalšiu nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015).