Ľahšie vyvlastňovanie pozemkov pod D4. Podľa Marosza zlyhala diaľničná spoločnosť

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Parlament schválil novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Rozhodol o tom v skrátenom legislatívnom konaní hlasmi 87 poslancov, proti bolo 52 zákonodarcov a jeden sa zdržal.

Vláda tým reaguje na situáciu pri príprave výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy, kde pre meškanie s výkupom pozemkov hrozí štátu vysoká pokuta od koncesionára projektu. Zostáva vykúpiť 0,5 percenta pozemkov, ktoré chce desiatka majiteľov predať za neprimeranú cenu, čo by znamenalo pre štát navyše výdavky za niekoľko desiatok miliónov eur. Za výkup pozemkov pod D4 a R7 už štát vyplatil vyše tristo miliónov eur.

Vyvlastňovaniu pozemkov pre diaľnice má podľa ministerstva dopravy a výstavby pomôcť zavedenie nového právneho inštitútu predbežnej držby, ktorý pred ukončením vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu. Novela zákona má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, pôvodne vláda navrhovala termín 15. mája.

Manažérske zlyhanie NDS?

Spor o vyvlastňovanie pozemkov pod bratislavským obchvatom, nie je chybou špekulantov, o ktorých hovorí rezort dopravy, ale manažérskym zlyhaním Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Myslí si to poslanec NR SR Ján Marosz z hnutia OĽaNO, ktorý to vyhlásil v pléne parlamentu počas rozpravy v druhom čítaní o návrhu novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Podľa Marosza totiž nejde o špekulantov, ale je to skupina ľudí, ktorí by možno chceli svoje pozemky štátu predať, ale doposiaľ nedostali návrhy na vyvlastnenie. „Národná diaľničná spoločnosť ich neoslovila, že v katastrálnom území potrebuje riešiť pozemky,“ povedal poslanec.

Ďalšou skupinou sú podľa neho majitelia pozemkov, ktorí už nežijú. NDS im však posielala návrhy na vyvlastnenie, bez ohľadov na dedičov týchto pozemkov.„Dedičia sa ozvali, povedali, že to nie je v súlade so zákonom a prokuratúra sa postavila na ich stranu a nariadila, aby rozhodnutia o vyvlastnení boli zrušené. Čiže, nie sú to žiadni špekulanti, ale ide o manažérske zlyhanie NDS, ktorá oneskorene reagovala a začala vykupovať pozemky,“ povedal Marosz.

Štátu hrozia sankcie až stovky miliónov eur

V prípade, že existujú špekulanti, ktorí sa snažia vydierať štát, mal by rezort dopravy podľa Marosza uviesť konkrétne mená. Zároveň podotkol, že verejnosť nevie, aké sankcie štátu hrozia, ak nenaplní zmluvu s koncesionárom. Marosz v rozprave uviedol, že podľa expertov sa náklady môžu vyšplhať na 100 až 200 miliónov eur. „Namiesto toho, aby sme vyvodili voči personálu zodpovednosť pri pochybení NDS, prijímame tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní,“ skonštatoval a ministra dopravy vyzval, aby v rámci svojho ministerstva vyvodil zodpovednosť.

Stavať na cudzom pozemku

Poslanec za stranu SaS Miroslav Ivan, pripomenul, že model výstavby bratislavského obchvatu kritizovali už v minulom roku. „V zmluve sme sa zaviazali na plnenie záväzkov, ktoré zjavne nemalo ministerstvo dopravy pod kontrolou. Ministerstvo dopravy preto prišlo so skráteným legislatívnym konaním, pol roka po tom, ako mali byť tieto záväzky naplnené,“ uviedol Ivan. Keďže rezort dopravy podľa neho podpísal zmluvu, ktorú nie je schopný plniť, mal by vyvodiť zodpovednosť.

„Navrhujete zákon, ktorý opätovne povolí stavať na cudzom pozemku. Vymysleli ste si inštitút predbežnej držby, aby to nebolo úplne na „drzovku“ ako v roku 2007. Aj tak nesplňuje podmienky, ako si to vyžaduje Ústava SR,“ povedal predseda OKS Ondrej Dostál, čím reagoval na pôvodný zákon bývalého ministra dopravy Ľubomíra Vážneho.

Ústavný súd SR neskôr v roku 2011 konštatoval, že zákon je protiústavný. Vo svojom pozmeňujúcom návrhu Dostal predložil, aby sa z novely zákona vypustil inštitút predbežnej držby, keďže ten je podľa neho najväčší problém a vyvoláva najväčšie podozrenie z protiústavnosti zákona.