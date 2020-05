Slovensko má v Európskej únii výtlak, podľa Valáška za to môžu Lajčák a Bilčík

Exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) sú dôkazom, že Slovensko má v Európskej únii (EÚ) výtlak. Povedal to predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí).

Lajčák pôsobí ako osobitný predstaviteľ EÚ pre západný Balkán a Bilčík je spravodajcom Európskeho parlamentu (EP) pre Srbsko a vedúci delegácie pre Čiernu Horu.

Stretli sa spoločne na neformálnom zasadnutí „eurovýboru“ pred summitom EÚ o západnom Balkáne, ktorý sa koná v stredu 6. mája. Postoj Slovenska ostáva v tejto téme nezmenený, je za rozšírenie EÚ o štáty západného Balkánu.

„Slovensko vraj v Európskej únii nemá výtlak, títo páni sú príkladom, že to tak nie je. Je to skutočne len na našom talente, pretože ak sa nejakej témy skutočne chopíme, vieme v nej mať veľký výtlak,“ povedal Valášek a ocenil svojich kolegov. Lajčák viackrát pripomenul, že západný Balkán má jednoznačné miesto v EÚ.

Môže odovzdať skúsenosti

„Slovenska sa západný Balkán týka a tú cestu, na ktorú sa krajiny západného Balkánu vydali, Slovensko pozná, lebo si ju prešlo a prešlo ju úspešne,“ povedal Lajčák s tým, že aj to je dôvodom, prečo je hlas Slovenska v EÚ pre túto oblasť veľmi silný. Nový osobitný predstaviteľ tiež dodal, že Slovensko má tomuto regiónu čo ponúknuť, pretože mu môže odovzdať svoje skúsenosti.

Podľa europoslanca Bilčíka stratila EÚ pri otázke svojho rozširovania posledné desaťročie. Práve zajtrajší summit považuje za dôkaz, že sa lídri EÚ rozhodli vybrať iným smerom. Neformálne rokovanie eurovýboru na túto tému považuje za dôležité, pretože vytvára priestor pre národné parlamenty.

„Pre slovenský parlament je tu priestor, aby sa aktívnejšie vložil do politickej komunikácie s partnermi v regióne, aby ukazoval cestu, že sa to dá napriek tomu, že európska perspektíva môže byť vzdialená a môže to byť otázka rokov,“ povedal. On sám sa bude naďalej snažiť komunikovať poslancom NR SR ako stály spravodajca EP pre Srbsko a vedúci delegácie pre Čiernu Horu, aby boli v európskych témach aktívnejší.

Konferencia predstaviteľov západného Balkánu

Témou pracovného stretnutia predstaviteľov EP, NR SR a EÚ bola príprava na videokonferenciu vedúcich predstaviteľov západného Balkánu a EÚ, ktorá sa bude konať 6. mája.

Lídri si na summite budú vymieňať názory na novú fázu úzkej spolupráce s cieľom riešiť významný sociálno-ekonomický vplyv krízy Covid-19, význam regionálnej spolupráce, ako aj na spôsob, ako čo najlepšie zvládnuť bezpečnostné výzvy.

Lídri tiež potvrdia európsku perspektívu západného Balkánu a záväzok partnerských krajín západného Balkánu presadzovať európske hodnoty a zásady.