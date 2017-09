Lajčák sa chce ako predseda 72. Valného zhromaždenia OSN venovať prevencii konfliktov a mediácii

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák sa v utorok 12. septembra stane predsedom 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN). Lajčákov mandát na poste protokolárne najvyššie postavenej funkcie na pôde OSN bude trvať jeden rok.

Úlohou predsedu VZ OSN je viesť všeobecnú rozpravu, na ktorej sa zúčastňujú prezidenti a premiéri, komunikovať a vystupovať v mene OSN navonok, ale aj dovnútra organizácie, zastupovať organizáciu na rôznych podujatiach či byť mediátorom medzi jednotlivými regionálnymi skupinami. Počas mandátu sa chce Lajčák sústrediť na tému prevencie konfliktov a mediáciu.

K dispozícii má 30-členný tím

Lajčákov približne 30-členný tím povedie bývalý predstaviteľ SR pri OSN František Ružička. Polovicu tímu tvoria ženy, zastúpenie v ňom má všetkých päť regionálnych skupín fungujúcich v OSN.

Lajčákovým externým poradcom bude americký ekonóm a profesor prestížnej Kolumbijskej univerzity v New Yorku Jeffrey Sacks, ktorý mu bude radiť hlavne v otázkach rozvoja, boja proti chudobe, vzdelávania, klimatických zmien a prevencie konfliktov ako aj spolupráce s univerzitami.

Na Slovensku ministra počas jeho neprítomnosti zastúpi štátny tajomník rezortu Ivan Korčok, dôležité finančné, personálne a politické rozhodnutia však naďalej ostanú v kompetencii ministra. Na Slovensko plánuje prísť Lajčák zhruba raz mesačne.

Lajčák sa ako predseda 72. VZ OSN chce sústrediť na tému prevencie konfliktov a mediáciu. Myslí si, že práve v oblasti prevencie konfliktov by mala byť OSN aktívnejšia.

„Chcel by som, aby si ma v prvom rade spojili s mierom, konkrétne chcem venovať osobitnú pozornosť prevencii konfliktov a mediácii. OSN má dnes ohromné množstvo aktivít a napríklad v otázke rozvojovej pomoci či boja proti klimatickým zmenám je globálnym lídrom. Pokiaľ ide o to, koľko nám vzniká nových konfliktov, tam by som si prial vidieť OSN ako organizáciu, ktorá je viditeľnejšia, úspešnejšia,“ povedal Lajčák s tým, že by si želal, aby práve toto bolo vnímané ako jeho príspevok.

Ľudia na prvom mieste

Ďalšia téma, ktorá bude spájaná so 72. Valným zhromaždením OSN, je téma migrácie. OSN čaká príprava dvoch dokumentov, ktoré budú regulovať migráciu. Kompakty o utečencoch a o migrácii sa budú schvaľovať v septembri 2018, teda na začiatku 73. VZ OSN. Úlohou Lajčákovho tímu bude pripraviť právnu platformu, ktorá bude riešiť veci komplexne.

72. Valné zhromaždenie OSN sa začne v utorok 12. septembra v New Yorku o 15:00 miestneho času. Všeobecná rozprava, na ktorej vystúpia prezidenti a premiéri, sa začne 19. septembra a potrvá do 25. septembra. Prezident Andrej Kiska, ktorý bude viesť slovenskú delegáciu, vystúpi s prejavom hneď v prvý deň ako šiesty v poradí. Mottom 72. VZ OSN je „ľudia na prvom mieste – dôstojný život v mieri na udržateľnej planéte pre všetkých“.

Valné zhromaždenie OSN je jediný hlavný orgán OSN, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých 193 členských štátov a tie sa striedajú na poste predsedu každý rok. V rámci OSN ide o protokolárne najvyššiu funkciu, ktorú tradične zastáva medzinárodne uznávaná osobnosť z krajiny, ktorá je na rade prevziať predsedníctvo VZ OSN.

Predseda VZ OSN organizuje podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada OSN nie je schopná dohodnúť. Samostatná Slovenská republika a predtým ani Československo tento post ešte nezastávali. Niektoré krajiny sa hlásia na túto pozíciu aj viac ako 50 rokov vopred. Slovensko čakalo na túto pozíciu od roku 2003, keď predložilo kandidatúru.