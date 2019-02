Lajčák riešil bezpečnostnú situáciu na Ukrajine, s ministrami sa dohodol na sankciách voči Rusku

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Neformálne raňajky s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny, bezpečnostná situácia v krajine a reformný proces, hodnotenie situácie v Sýrii, ale aj región Afrického rohu a situácia vo Venezuele boli hlavnými témami pondelkových rokovaní ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v Bruseli. Konalo sa tam zasadnutie šéfov diplomacií EÚ na Rade pre zahraničné veci (FAC).

Odmínovanie území

Samotnému zasadnutiu predchádzali neformálne raňajky s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Pavlom Klimkinom, ktorých cieľom bolo prediskutovať aktuálny vývoj v tejto krajine v kontexte prezidentských a parlamentných volieb a súčasných rusko-ukrajinských vzťahov. Účastníci stretnutia skonštatovali, že situácia na Kryme, v Donbase a v Azovskom mori zostáva naďalej napätá.

Lajčák ako úradujúci predseda OBSE informoval o ambícii nájsť spôsob, ako zmierniť zlú humanitárnu situáciu v krízových regiónoch a pomôcť ľuďom, ktorí trpia v dôsledku konfliktu. Jednou z takýchto aktivít by mohlo byť aj odmínovanie území, obývaných civilným obyvateľstvom. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.

Štyri hlavné ciele

Na zasadaní FAC ministri hovorili o Ukrajine z hľadiska politickej a bezpečnostnej situácie a venovali sa aj reformnému procesu. Lajčák v tejto súvislosti poukázal na to, že ukrajinská strana by sa mala zamerať na štyri hlavné ciele, a to na zabezpečenie konania slobodných a spravodlivých prezidentských a parlamentných volieb, na pokračovanie reformného procesu, na snahu o deeskaláciu situácie na východe Ukrajiny a na aktivity zamerané na zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva oblastí postihnutých konfliktom.

Šéfovia európskych diplomacií sa politicky dohodli na zavedení ďalších individuálnych sankcií voči Rusku v súvislosti s novembrovým incidentom v Kerčskom prielive a následným zadržaním 24 ukrajinských námorníkov a plavidiel.

Pri hodnotení situácie v Sýrii sa zamerali na možné dôsledky stiahnutia amerických vojenských síl z krajiny, na ďalšie potenciálne riziká s tým spojené, ako aj na ďalšie smerovanie politického procesu. Pondelkové rokovanie bolo prípravou na 3. bruselskú konferenciu k situácii v tejto blízkovýchodnej krajine, ktorá sa má uskutočniť 13. a 14. marca a bude mať opätovne humanitárny, politický a regionálny rozmer.

Mierové vyriešenie konfliktu

Jej cieľom je mobilizovať podporu, ale aj vytvoriť priestor pre nového vyslanca OSN Geira Pedersena na ďalšie napredovanie Ženevského procesu. Spolupredsedať jej budú EÚ a OSN.

„Záujmom Slovenska je mierové vyriešenie konfliktu v Sýrii, realizácia politického procesu pod záštitou OSN a rešpektovanie demokratických princípov a ľudských práv,” uviedol Lajčák.

Ministri sa zaoberali aj regiónom Afrického rohu, osobitne možnosťami zvýšenia akčnosti a diplomatického úsilia EÚ smerom k podnieteniu spolupráce s krajinami tejto oblasti.

Šéfovia diplomacií sa dotkli tiež mierovej zmluvy medzi Etiópiou a Eritreou a jej pozitívneho dopadu na celý región. Slovensko podľa Lajčáka podporuje región Afrického rohu pri zjednocovaní a prekonávaní rozdielov a osobitne odporúča sústrediť sa na Somálsko.

Závery o klimatickej diplomacii

Poslednou témou rokovacieho dňa FAC bola Venezuela ako pokračovanie komplexnej diskusie z Gymnichu spred dvoch týždňov. Šéfka európskej diplomacie Federica Mogherini informovala o výsledkoch stretnutia Medzinárodnej kontaktnej skupiny, ktorá sa konala v Montevideu 7. februára a ministri sa v diskusii venovali hodnoteniu aktuálneho vývoja v krajine s dôrazom na humanitárny aspekt. „Slovensko podporuje mierové a inkluzívne riešenie súčasnej situácie vo Venezuele,” zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Rada v pondelok prijala Závery o klimatickej diplomacii, Jemene a o ľudských právach. Uskutočnilo sa aj koordinačné stretnutie ministrov zahraničných vecí Visegrádskej štvorky. Minister Lajčák rokoval tiež s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heiko Maasom o aktuálnych otázkach v rámci agendy OBSE.