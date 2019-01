Lajčák si stojí za Bezpečnostnou stratégiou Slovenska, smerák Blaha a SNS ju kritizujú

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – K tvorbe Bezpečnostnej stratégie SR boli prizvané politické strany, písalo ju ministerstvo zahraničných vecí a je to vyvážený dokument, ktorý odráža bezpečnostné prostredie, v ktorom Slovensko funguje.

Pre novinárov to v stredu počas rokovania vlády uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Reagoval tak na otázky, prečo vznikol súčasný spor o tejto stratégii so Slovenskou národnou stranou (SNS) a predsedom eurovýboru Ľubošom Blahom (nom. Smeru).

„Ja už nemám záujem v tom pokračovať, pretože sme hádam seriózny štát, ktorý má nejaké mechanizmy. Bezpečnostná stratégia je dokument, ktorý vznikol na ministerstve a ktokoľvek tvrdí, že bol písaný nejakou nadáciou, tak bohapusto klame,“ povedal Lajčák.

Sólymos podporil Lajčáka

Za stratégiu sa postavil aj jeho kolega, minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Ministerstvo pracovalo na tvorbe stratégie, k diskusii prizvalo aj politické strany či mimovládne organizácie. Následne išiel materiál na medzirezortné pripomienkové konanie a zapracovalo pripomienky.

Následne text jednomyseľne schválila aj Bezpečnostná rada SR aj vláda, teda prešiel aj hlasmi ministrov za SNS, ozrejmil Lajčák. „Teraz počúvame rôzne čudné veci, že si chceme vyrábať nepriateľov – nechceme. Že Rusko je bezpečnostná hrozba – to v texte nie je. Sme seriózna inštitúcia, chcem seriózne o tom diskutovať,“ povedal minister.

Vyjadril sa aj k tomu, že podpredseda SNS Jaroslav Paška navrhol, aby sa do stratégie dostala aj zmienka o tom, že hrozbou sú aj vesmírne telesá. „Podľa záznamu, ktorý mám k dipozícii, to tam zaznelo,“ potvrdil Lajčák, ktorý trvá na tom, že je to vyvážený dokument, ktorý odráža bezpečnostné prostredie, v ktorom Slovensko funguje.

Pripomienky národniarov

„Vláda bezpečnostnú stratégiu prijala, nevidím dôvod, prečo by materiál nemal ísť do parlamentu,“ zareagoval podpredseda Mosta-Híd a šéf envirorezortu Sólymos. Tvrdí, že nevie, kto s čím má problém. „Ja som to schválil, ja za tým stojím, myslím, že parlament by to mal prijať,“ vyhlásil Sólymos.

K Bezpečnostnej stratégii sa za SNS vyjadrila aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. „Ja som hlasovala za materiál, nemám s tým problém,“ povedala.

Vládna koalícia sa ešte v roku 2016 zaviazala, že dá do NR SR novú Bezpečnostnú stratégiu, keďže tá súčasná platí od roku 2005. V septembri 2017 predstavilo ministerstvo novú Bezpečnostnú stratégiu, ktorú na jeseň schválila vláda. Do parlamentu sa však nedostala – dôvodmi sú pripomienky SNS, ktorej sa nepáčilo, ako materiál hovorí o Rusku.