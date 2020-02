Lajčák uteká z potápajúcej sa lode Smeru do Srbska a Kosova

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, zdá sa, vidí, že jeho budúcnosť už nemôže byť spätá so stranou Smer-SD. Klesajúce preferencie a malá pravdepodobnosť zostať pri moci, ho nútia utekať tam, kde sa bude cítiť lepšie.

Znovu na Balkáne

Rozhlasová stanica Slobodná Európa, podľa prištinských médií, priniesla správu, že proces vymenovania Miroslava Lajčáka za splnomocnenca Európskej komisie pre urovnanie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom sa už začal.

Podľa vysokopostavených osôb z komisie, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell už mal o tom informovať aj najvyšších predstaviteľov oboch balkánskych krajín.

V Prištine majú z neho obavy

Lajčák má za sebou bohaté skúsenosti na Balkáne. Niekoľko rokov pôsobil ako veľvyslanec vo vtedajšej Juhoslávii, ktorú tvorili už iba Srbsko a Čierna Hora. Hneď potom ho Európska komisia poverila dohliadať na veľmi napäté referendum o samostatnosti v Čiernej Hore v roku 2006. O rok neskôr sa stal vysokým predstaviteľom pre Bosnu a Hercegovinu.

Vymenovanie Miroslava Lajčáka do novej funkcie privítali predovšetkým v Srbsku. Pripomínajú, že pochádza z krajiny, ktorá stále neuznala samostatnosť Kosova. Na Kosove sa naopak objavili obavy z jeho nestrannosti. Tamojší politológovia sa domnievajú, že slovenský diplomat bude nadŕžať práve Srbsku a európska verejná mienka by sa mohla obrátiť proti Kosovu.

Nikto nepopiera jeho schopnosti

Obe strany však vyzdvihujú, že ide o skúseného diplomata a vyjednávača. Svoje kvality potvrdil aj pri veľmi hektickom referende v Čiernej Hore, keď tesne po vyhlásení výsledkov hrozili aj násilnosti v uliciach Podgorice. Lajčák vtedy v poslednej chvíli odvrátil konflikt. Známy je ako trpezlivý vyjednávač, ale ak treba vie aj rázne zakročiť.

Na novej misii to nebude mať ľahké. Spor dvoch území trvá už desaťročia a vyvrcholil po roku 2008, keď Kosovo vyhlásilo nezávislosť. Zatiaľ ju akceptuje asi 100 krajín a medzinárodné spoločenstvo by už konečne chcelo mať na Balkáne pokoj. Uvidíme či sa to Lajčákovi podarí. Viacerí v týchto pokusoch už stroskotali.