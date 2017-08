Lajovič potrápil Nadala iba v prvom sete, svetová jednotka na US Open pokračuje

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) – Španielsky líder svetového rebríčka tenistov Rafael Nadal zvíťazil za 136 minút 7:6 (6), 6:2, 6:2 nad Srbom Dušanom Lajovičom v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

V prvom dejstve sa favorit dostal z manka 3:5 na gemy a v tajbrejku nedoplatil na to, že pustil vyzývateľa z 5:3 na 5:5. Premenil druhý setbal. Následne už Nadal prevzal kontrolu nad dianím pod zatiahnutou strechou hlavného dvorca Arthur Ashe Stadium. Pre dážď sa napokon v tento deň uskutočnia iba dva single mužov: Švajčiara Rogera Federera preverí domáci mladík Frances Tiafoe.

V 1. kole US Open ešte neprehral

Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan Nadal stále má v úvodnom kole na tomto podujatí dokonalú bilanciu – aktuálne 13:0. V 2. kole bude čeliť úspešnému zo stretnutia Taro Daniel (Jap.) – Tommy Paul (USA).

Postupom do predmetnej fázy prinútil spomenutého Federera dostať sa aspoň do semifinále medzinárodných otvorených majstrovstiev Spojených štátov amerických 2017, ak sa Švajčiar chce k 11. septembru vrátiť na čelo singlového renkingu ATP.

Prípadný vzájomný duel Nadala s Federerom medzi najlepšími štyrmi, ktorý je nasadením a žrebom naprojektovaný, by bol priamym súbojom o post jednotky.

Na Majors získal 15 trofejí

Zverenec Carlosa Moyu a svojho strýka Toniho Nadal dosiaľ získal 15 trofejí na Majors. Jednoznačne najviac – 10 – ich bolo na parížskom antukovom Roland Garros.

„La Décimu“ v tejto sezóne okrem francúzskej metropoly zavŕšil aj v Monte Carle a Barcelone, tiež na svojom najobľúbenejšom povrchu. S Federerom si v lokalite Flushing Meadows ešte nikdy neskrížil raketu.

V štatistike vedie Španiel nad Švajčiarom 23:14, ale ťahal za kratší koniec v ostatných štyroch konfrontáciách vrátane finále januárových rovnako významných Australian Open.

US Open – dvojhra mužov – 1. kolo

Rafael Nadal (Šp.-1) – Dušan Lajovič (Srb.) 7:6 (6), 6:2, 6:2 za 136 minút