Lalela Mswane z Juhoafrickej republiky víťazkou Miss Supranational 2022

Prestížny titul Miss Supranational 2022 získala 25-ročná Lalela Mswane z Juhoafrickej republiky. Počas 13. ročníka Miss Supranational na Amfiteatri Parku Strzelecki v poľskom meste Nowy Sącz ju korunovala víťazka Miss Supranational 2021 Chanique Rabi z Namíbie.

Prvou vicemiss sa stala Praewwanich Ruangthong z Thajska, druhou vicemiss Nguyễn Huỳnh Kim Duyên z Vietnamu, treťou vicemiss Adinda Cresheilla z Indonézie a štvrtou vicemiss Ismelys Velasquez z Venezuely.

Foto: Peter Kusnir Milujemfotenie

Slovensko zastupovala 21-ročná Jana Vozárová z Púchova, ktorá sa počas večera predstavila aj v ľudovom odeve svojho domáceho regiónu – Púchovskej doliny. Variant kroja pre mladé dievča pochádza z obce Záriečie a dominantným prvkom bola „parta“ – ozdobná čelenka s výrazným oblúkom a stuhami. Počas Miss Supranational 2022 sa konali aj rôzne čiastkové súťaže. V rámci Supra Influencer sa Janka umiestnila v Top 15. „Ani vo sne by mi nenapadlo, že raz budem stáť na jednom pódiu s delegátkami zo 69 krajín sveta. Vznikli nielen skvelé spomienky, ale predovšetkým medzinárodné priateľstvá. Všetky víťazky boli nie len krásne, ale predovšetkým zrelé ženy, od ktorých som sa celé tri týždne veľa naučila. Som na ne hrdá a vďačná, že ich môžem nazvať mojimi kamarátkami.“ povedala Jana Vozárová.

Slovenská delegátka Jana Vozárová na finálovom galavečereve Miss Supranational 2022 v Poľsku. Foto: Pawee Ventura

Počas večera organizátori spolu s 69 kandidátkami na titul Miss Supranational oblečenými v žlto-modrom a ukrajinskými vlajkami v rukách vzdali hold Ukrajine spolu so speváčkou Darinou Krasnoveckou, ktorá zaspievala v upravenej podobe pieseň „Say, Love“ a Miss Ukrajiny 28-ročná Diana Myronenko sa divákom prihovorila slovami: „Chcem, aby ste vedeli, že Ukrajina je tu s Vami všetkými. Je úžasné cítiť vašu podporu každý deň“.

Organizátori Miss Supranational oslovili netradične režiséra zo Slovenska, ktorý režíroval aj niekoľko slovenských finálových galavečerov Miss Slovensko. Nakoľko sa im slovenské priame prenosy veľmi páčili, rozhodli sa finálovú šou v piatok 15.7.2022 tiež zveriť do rúk slovenského režiséra Samuela Jaška. Finálovú šou, ktorá bola vysielaná na tv stanici Polsat aj online na YouTube sprevádzali moderátorka Premier League Anita Jones a poľský herec, spevák a moderátor Martin Fitch. Krásny a emotívny galavečer doplňali hudobné vystúpenia poľských umelcov – Anna Świątczak z piesňou Euphoria hneď v úvode večera, s novým singlom sa predstavila speváčka a aktivistka Doda, spoločný duet s piesňou Shallow zaspievali Anna Świątczak s Martinom Fitchom a víťaz 16. série Tvoja tvár znie povedome spevák Danzel zaspieval hit Put Your Hands Up in the Air!

Slovenská delegátka Jana Vozárová na finálovom galavečereve Miss Supranational 2022 v Poľsku. Foto: Pawee Ventura

O víťazkách rozhodovali víťazky 2021 – 2019 Chanique Rabi z Namíbie, Anntonia Porsild z Indonézie, Valeria Vazquez z Portorika, poľská speváčka a aktivistka Doda, poľská speváčka Monika Lewczuk, poľská modelka Marcelina Zawadzka, Mister Supranational 2021Varo Vargas, prezident Miss Supranational Organization Gerhard Parzutka von Lipinski a kreatívny riaditeľ Miss Supranational Andre Sleigh.

Po skončení 13. finále Miss Supranational, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia projektu Miss Slovensko riaditeľ Michael Kováčik povedal „Som rád, že sme sa zúčastnili svetovej súťaže Miss Supranational a podporili našu víťazku Janku. Bolo príjemné sledovať, ako si finále užila a krásne prezentovala našu krajinu. Som na ňu hrdý!“

