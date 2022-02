Lašák mal problémy pri testovaní na COVID-19, na ZOH do Pekingu však nakoniec poletí

aktualizované 2. februára 2022, 11:57

V slovenských médiách sa objavili správy, že medzi členmi hokejovej časti slovenskej výpravy na ZOH v Pekingu, ktorí boli niekoľko dní pred odletom pozitívne testovaní na prítomnosť koronavírusu, je aj tréner brankárov Ján Lašák. Ako však vysvitlo, táto informácia sa nezakladá na pravde.

„Ukázalo sa, že Lašákov test bol falošne pozitívny. Následný test tej istej vzorky, ako aj jeho testy v ďalších dňoch priniesli negatívne výsledky. To znamená, že nemusí byť v karanténe a dnes (2. februára, pozn. redakcie) odletí s hlavnou skupinou hokejovej časti výpravy do dejiska ZOH,“ informoval Slovenský olympijský a športový výbor v tlačovej správe.

Opakovaný test odhalil falošnú pozitivitu

Lašák sa v minulosti ako brankár zúčastnil na ZOH 2002 v Salt Lake City a ZOH 2006 v Turíne. Jeho testovanie pred odletom do Pekingu vykonala spoločnosť AGEL SSC, a.s.

Jej manažérka komunikácie a PR Ivana Popluhárová vydala k celej veci nasledovné stanovisko spoločnosti AGEL: „Laboratóriá čelia veľkému náporu testovaných vzoriek, denne ide až o tisíce vyšetrení. Pozitívne výsledky sú napriek tomu dvojstupňovo verifikované a opakovaný test vďaka tejto kontrole včas odhalil falošnú pozitivitu, s čím bol okamžite oboznámený aj Slovenský olympijský a športový výbor. Môžeme potvrdiť, že výsledok testu PCR je u dotyčného člena hokejovej časti výpravy jednoznačne negatívny.“

Dobré správy pre Krištofa

Utorkové testy priniesli aj ďalšiu dobrú správu pre slovenský tím. Negatívny výsledok sa ukázal v prípade Michala Krištofa.

„Jeho stav budeme ďalej sledovať, ale je to na dobrej ceste. U Petra Cehlárika a Mária Grmana máme stále rovnaké výsledky. Zatiaľ teda nepocestujú, ale sme trpezliví, budeme to ešte vyhodnocovať a koncom týždňa sa rozhodneme,“ objasnil situáciu v tíme asistent generálneho manažéra Oto Haščák na webe hockeyslovakia.sk.

Ďalší priletia do Pekingu až o pár dní

Utorkový večerný tréning absolvovalo 15 hokejistov, v stredu ráno mohla karanténu opustiť už aj trojica reprezentantov z českého klubu HC Oceláři Třinec – Marko Daňo, Miloš Roman a Martin Marinčin. Do Pekingu v stredu popoludní odletí 18 hráčov a 11 členov realizačného tímu. V prípadne negatívnych výsledkov priletia ďalší hráči aj členovia RT v piatok.

„Ide o päť hráčov z českej extraligy, ktorí sa k nám pripojili včera, respektíve dnes. Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Miloš Kelemen a Branislav Konrád. K ním sa ešte pridá Mislav Rosandič, ktorý pocestuje ako člen taxi tímu. Nevieme totiž, ako dopadne situácia ohľadne Mária Grmana. Uvidíme, samozrejme, ako dopadnú testy na COVID-19,“ doplnil Oto Haščák.

Rozhovory s hráčmi nebudú možné

V čase od 15.50 do 16.00 h by mali hráči v Bratislave pred hotelom DoubleTree by Hilton nastúpiť do autobusu smer viedenské letisko. Už od 15.00 h by sa mala nakladať ich batožina. Rozhovory s hráčmi a členmi tímu nebudú možné z dôvodov opatrení pred nákazou koronavírusom.

Z viedenského letiska Schwechat Slováci o 19.40 h naberú smer Instanbul, kde prestúpia na lietadlo do Pekingu. V čínskej metropole absolvuje národný tím SR jeden prípravný zápas – 7. februára od 12.30 SEČ proti Nemecku.

Od štvrtka 10. februára na Slovákov následne čakajú ostré zápasy v rámci základnej C-skupiny proti Fínsku, Švédsku a Lotyšsku.