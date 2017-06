Laserová operácia očí cez leto: ešte ju stíhate!

Bratislava, 28.6.2017 ( WBN/PR ) – Operácie oči v lete sú opradené mnohými predsudkami a mýtami. Existujú metódy, ktoré môžete bezpečne podstúpiť aj v letných mesiacoch a krátko po nich sa vybrať na plánovanú dovolenku snov. Ktoré sú to a čo všetko potrebujete vedieť o odstraňovaní dioptrií v letných mesiacoch, radí primár Očnej kliniky, MUDr. Radovan Piovarči.

Či sa chystáte na samotu do lesa, do juhoamerických pralesov, na hory, jachtu, road trip do Talianska či klasiku do Chorvátska, jedno platí pri všetkých letných výletoch.

Dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky dokážu v lete ich nositeľa pekne rozhodiť.

„V lete nám na našom tele prekáža všetko, čo tam svojim spôsobom ´nepatrí´. Viac sa hýbeme, preto výraznejšie vnímame napríklad svoju nadváhu. Podobné je to s dioptrickými okuliarmi a kontaktnými šošovkami. Hoci sa dajú vnímať ako dizajnový doplnok, z hľadiska pohodlia sú stále niečím navyše. Väčšina našich pacientov sa sťažuje, že sa im s nimi komplikovane športuje. Špeciálne v lete, keď a hýbeme, plávame, potíme, začínajú pacientov výraznejšie prekážať,“ hovorí očná lekárka a chirurgička MUDr. Miriam Záhorcová.

Z praxe očných kliník sa ukazuje, že čoraz viac pacientov zisťuje, či by odstránenie diotrií mohli podstúpiť aj „last minute“ pred dovolenkou v exotike, prípadne v Chorvátsku. Podľa primára Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovana Piovarčiho je obava z laserových operácií v lete zbytočným prežitkom. Dôležité je akurát vybrať si správnu laserovú metódu.

„V lete sú ideálne šetrné operačné metódy, pri ktorých očný chirurg odstraňuje dioptrie femtosekundovým laserom. Ide o techniky NeoLASIK HD alebo NeoSMILE 3D, bezbolestnú metódua známu vo svete ako SMILE.“

Počas operácie už pri nej oční chirurgovia nepoužívajú excimerový laser. Celý zákrok vykonáva femtosekundový laser sám. Odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg narušiť povrch rohovky, čo je práve v letných mesiacoch kľúčové. Rohovka tak ostáva pevná a celistvá. „Večer v deň zákroku môže pacient normálne fungovať, o sedem dní po operácii opäť športovať a približne po desiatich dňoch si už užívať leto so všetkým, čo patrí k letným radostiam – so športom aj plávaním.“

Oční lekári vystríhajú: s kontaktnými šošovkami sa nekúpte

Oční lekári bijú na poplach! So šošovkami by ste sa mali vyhýbať najmä plávaniu v bazénoch a v jazerách, inak si koledujete o nebezpečné očné zápaly. „Vo vodách prežívajú baktérie, vírusy, chlamýdie, plesne a akantaméby. Mikroorganizmy sa vďaka kontaktnej šošovke lepšie ´prisajú´ na oko a môžu vyvolať vážne zápaly rohovky spojené s bolesťami, svetloplachosťou, začervenaním, slzením, vredmi či slepotu,“ vystríha očná lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková.

Očné zápaly môžu vzniknúť aj týždne či mesiace po pobyte v infikovanom prostredí. Akantaméby spôsobujú závažný zápal rohovky spojený s krutými bolesťami, svetloplachosťou, začervenaním a slzením. Podobne rizikové je nosiť kontaktné šošovky pri pobytoch na farmách či ak sa v lete staráte o kone, kde je zvýšená prítomnosť plesní a mikroorganizmov z vlhkej slamy, dreva či z výkalov. Oční chirurgovia odporúčajú aj pred letom či v lete bezbolestné operácie dioptrií šetreným femtosekundovým laserom. Ak sa šošovkám v lete vyhnúť neviete, na pobyty pri vode či prácu so zvieratami siahnite vždy po tých určených len na jeden deň.

Chystáte sa na dovolenku autom? Pred cestou si nechajte skontrolovať zrak!

Oční lekári prirovnávajú stav, keď človek zle vidí za volantom, k tomu, akoby ste do auta sadali pod vplyvom opiátov alebo opitý. Od bezchybného zraku závisí, či vodič správne a rýchlo vyhodnotí situáciu a zareaguje včas. Preto si ešte pred plánovanou cestou dohodnite termín u očného, aby ste vyrazili cesty s očami v bezpečí.