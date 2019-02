Lasickiené chcela prekonať rekord Banskobystrickej latky, Dunajská sa dostala do Top 10

BANSKÁ BYSTRICA 9. februára (WebNoviny.sk) – Ruská výškarka Maria Lasickiené v generálke na marcové halové majstrovstvá Európy v škótskom Glasgowe obhájila lanské prvenstvo na Banskobystrickej latke.

Víťazné rovné dva metre prekonala na jubilejnom 25. ročníku na tretí raz (vyžiadala si absolútne ticho v publiku) a potom sa pokúšala o centimetrík zlepšiť rekord podujatia Chorvátky Blanky Vlašičovej z roku 2006.

Pred očami šéfa európskej atletiky Sveina Arneho Hansena skúšala skákať v absolútnom tichu i s hudbou a potleskom divákov, ale 206 cm jej pokusom odolalo.

Útok na rekord jej nevyšiel

„Ďakujem za podporu, no nevyšlo to. Pokúsim sa prísť o roka a znova zaútočiť na rekord,“ skonštatovala Lasickiené, ktorá na BBL štartovala tretí raz. V roku 2015 bola piata výkonom 192 cm, vlani predviedla 202 cm.

„Som rada, že som mohla štartovať v jubilejnom ročníku. Útok na rekord mi nevyšiel, musím na sebe preto ešte popracovať. Banskobystrický povrch je špecifický, musela som sa mu prispôsobiť, čo nie je jednoduché. Banskobystrická latka bola pre mňa ideálna príležitosť na otestovanie si formy pred hlavnými pretekmi v sezóne, majstrovstvami Európy v Glasgowe, a takisto možnosť zasúťažiť si s kvalitnými súperkami.“

Po Vlašičovej, ktorá dosiahla čistý hetrik v rokoch 2008, 2009 a 2010, je 26-ročná Lasickiené iba druhá úspešná obhajkyňa prvenstva na Banskobystrickej latke.

Dva metre prekonala po siedmy raz

Ruska v aktuálnej halovej sezóne už siedmy raz prekonala dvojmetrovú métu, okrem banskobystrických 200 cm skočila ešte 204 cm 3. 2. v Moskve, 203 cm 20. 1. v Moskve, 202 cm 22. 1. v nemeckom Cottbuse, 201 cm 27. 1. vo Volgograde, 200 cm ešte vlani 22. 12. v Minsku a 25. 1. v Moskve. V doterajšej histórii BBL dosiahla víťazka deväťkrát výkon aspoň 200 cm.

Druhá výkonom 194 cm skončila víťazka BBL 2015 a bronzová z lanských halových MS v Birminghame Talianka Alessia Trostová, ktorá vyrovnala svoje sezónne maximum.

Iba 17-ročná Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, najväčší súčasný talent ženskej výšky a juniorská svetová rekordérka výkonom 199 cm, prekvapujúco stroskotala už na 194 cm.

Dunajskej nevyšiel osobný rekord

Majsterka sveta i Európy do 18 rokov a víťazka OH mládeže 2018 v Buenos Aires skončila tretia spoločne so Švédkou Skoogovou, Vallortigarovou z Talianska a Češkou Hrubou, keď všetky prekonali 190 cm. Apropo: sedem výškarok ako v sobotu skočilo 190 cm v histórii BBL predtým iba v rokoch 2006, 2008, 2015.

Jediná Slovenka v súťaži Tatiana Dunajská skončila vo svojom šiestom štarte na BBL na 10. mieste výkonom 180 cm, pričom túto métu pokorila v sezóne už štvrtýkrát. Tri pokusy o halový osobný rekord jej však už nevyšli.

„Žiaľ, nezafungovala mi hlava. V pohode som skočila 170, 175 i 180 cm a na 185 to dopadne takto,“ krútila nespokojne hlavou zverenka Michala Švarku, ktorá má pod strechou skočených 183 cm z februára 2017 v Ostrave. Dvadsaťšesťročná Dunajská sa v sobotu už štvrtý raz za sebou lúčila s BBL výkonom 180 cm.