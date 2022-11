Láska na pokračovanie? DUS SKY predstavuje ďalšiu chytľavú novinku – S dažďom v mieri

Vo svete hudby nie je žiadnym nováčikom. Roky svoju lásku k hudbe pretavoval do hrania na gitare, a to hneď v niekoľkých kapelách. Od roku 2015 sa však vydal na cestu sólovej dráhy. Podarilo sa mu spolupracovať s Janou Kirschner i s kapelou IMT Smile.

DUS SKY, spolu so svojou družinou, sa stali tiež hlasom Slovak Food Truck Festu a svoje piesne predstavili v mestách po celom Slovensku. Po prvom singli – Vesmír – DUS SKY prichádza s ďalšou novinkou, ktorá má našliapnuté stať sa novým hitom.

Najlepšie nápady vznikajú spontánne

„Patrím k ľuďom, ktorým permanentne prúdia hlavou rozličné myšlienky. Či už pri šoférovaní, varení, pred spaním … skrátka neustále. No som za to vďačný, keďže týmto spôsobom už vzniklo pár naozaj vydarených skladieb. Ak si k tomu pridáme naše ‚jamming sessions‘ s kapelou, bolo iba otázkou času, kedy vznikne nová pesnička, ktorá v nás hlboko zarezonuje,“ priznáva DUS SKY.

Foto: archív, DUS SKY.

Celkom otvorene hovorí o známom hite –Milovanie v daždi, ktorý mu vnukol tú najjasnejšiu myšlienku – napísať pieseň o daždi a láske. „Myslím si, že láska, ako i partnerský vzťah, je obdobím plným výziev. Vo svojej podstate býva láska ako najsilnejší ľudský cit nevyspytateľná,“ tvrdí charizmatický hudobník a ozrejmuje aj jej jasné spojenie s dažďom.

„Áno, ako prvé mi pri nej napadlo slovné spojenie S dažďom v mieri. Mnoho ľudí ale vníma dážď ako niečo negatívne. Ako čosi, čo symbolizuje ťažké momenty. No, prečo? V mojom prípade to neplatí. Vždy hovorím, že po každej búrke vyjde slnko a príde nový deň. Nie je nič vzácnejšie, ako keď dostanete tú výsadu zobudiť sa do nového dňa.“ A má pravdu.

Pre všetkých, no zároveň jasným pokračovaním

Pokiaľ ste sa v daných riadkoch našli, je to len dobre. Sám DUS SKY si je dobre vedomý, že poslucháč si v jeho skladbách, venovaných primárne láske, zakaždým odnesie to svoje. „Vždy sa dá nájsť niečo, čo vás osloví, chytí za srdce. A dážď, ako viete, zmýva všetky hriechy, až sa ukáže vo forme dúhy a symbolizuje nové začiatky.“

https://www.youtube.com/watch?v=R2KEQ1NCJrg

Skladba je v skutočnosti voľným pokračovaním už spomínanej piesne Vesmír. Vo videoklipe dokonca účinkuje identické dievča, preto je pochopiteľné, že otázku týkajúcu sa nadväznosti oboch klipov DUS SKY dostáva pomerne často.

Jeho odpoveď znie priamo, ale i záhadne zároveň: „Tú tvár spoznávam v daždi, ten pocit, keď slnko rosu zdvíha…, a tým ani nepopiera existenciu konkrétnej osoby, ktorá má v jeho živote špeciálne miesto.“

Osvedčené mená

Aj pri nahrávaní skladby DUS SKY siahol po osvedčených profíkoch. Okrem jeho dvorných muzikantov: Tomáš Martínek (klávesy), Rudy Goga (saxofón), Jožko Gergely (bicie), ani tentoraz nevynechal hudobné kvality tých najpovolanejších.

„Veľmi sa teším zo spolupráce s muzikantami, akými sú Zoli Tóth, Jimi Cimbala či Ľubo Mazák, ktorý mal na starosť prvotnú produkciu pri nahrávaní. Aj vďaka týmto profíkom je finálny výsledok ešte lepší, než som čakal. Mimochodom, nahrávala sa na mieste, ktoré dôverne poznám a aj touto cestou ďakujem štúdiu Randal Group Production v Seredi za ich ústretovosť a profesionálny prístup, ktorý sa mi opakovane dostáva.“

Foto: archív, DUS SKY.

Medzi snom a realitou

Námet na realizáciu videa dostalo na starosť zohraté trio – Tibor Kuna, Sasha Tománek a Matúš Zeťák. Spolupracovali už na skladbe Vesmír a tak jej prirodzené pokračovanie padlo na úrodnú pôdu.

„Láska – v každej svojej podobe, je pre umelca bezodnou dávkou inšpirácie. Dokáže človeka celkom paralyzovať. Každý z nás dôverne pozná pocity, ktoré so sebou láska nesie, vrátane jej konca. Aj tá nešťastná ilúzia nám bráni preniesť sa cez bolestivú stratu a zmieriť sa s ňou. No pomôže nám povedzme, dážď?“ dáva si rečnícku otázku DUS SKY.

V súvislosti s novou skladbou ďakuje tiež spolupracovníkom z GarageV8, ktorí zapožičali na natáčanie priam ikonické americké auto.

Koniec roka v pozvoľnom tempe

Hoci DUS SKY-ho čaká do konca roka ešte niekoľko koncertov, jeho záver by rád strávil v miernejšom tempe. „V rámci sviatkov si dám pauzu, no verím, že postupne sa mi podarí vydať kompletný album. Ten už reálne máme na všetkých streamoch, avšak nie v ucelenej forme. To mám v pláne medzi prioritami, a možno už i medzi úvodnými aktivitami toho nového, svojimi príležitosťami čoraz viac blížiaceho sa roka…“