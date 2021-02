László Bénes chce pred majstrovstvami Európy pravidelne hrávať, jar strávi na hosťovaní

Slovenský futbalový reprezentant László Bénes v zostávajúcom priebehu sezóny 2020/2021 bude v nemeckej I. bundeslige hrať za FC Augsburg, kam ho na hosťovanie uvoľnil tím Borussia Mönchengladbach. Informáciu priniesol oficiálny web FC Augsburg.

Z hosťovania má radosť

„Som ešte mladý hráč, ktorý sa má v čom zlepšovať, avšak už som nazbieral nejaké skúsenosti. Pre môj rozvoj je dôležité, aby som pravidelne hrával. Práve v to dúfam počas pôsobenia v Augsburgu. Verím, že tímu pomôžem k naplneniu cieľov. Teším sa na najbližšie mesiace v Augsburgu,“ povedal Bénes, ktorý v seniorskej reprezentácii SR doteraz odohral tri stretnutia. „Z hosťovania mám radosť, bude to pre mňa trochu oživenie a najmä vynikajúca príprava na futbalový sviatok, ktorý nás v tomto roku čaká. Za prejavenú dôveru sa budem snažiť odvďačiť klubu svojimi výkonmi,“ dodal Bénes.

Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar László Bénes hráva v Nemecku od leta 2016, do Mönchengladbachu vtedy prestúpil z MŠK Žilina. Okrem Borussie istý čas pôsobil dunajskostredský rodák aj v nižšej súťaži v Kieli. V tomto ročníku odohral desať súťažných duelov, sedem z nich bolo v najvyššej nemeckej futbalovej súťaži. Celkovo má na svojom konte rovných 40 štartov v I. bundeslige a dosiahol v nich jeden presný zásah a päť gólových prihrávok. Bénes má s Mönchengladbachom zmluvu do leta 2024.

V Borussii podával výborné výkony

„Keď sa naskytla taká možnosť, rozhodli sme sa náš káder vystužiť Lászlóom Bénesom. Svojimi kvalitami by mal nášmu tímu pomôcť, jeho výhodou je aj skutočnosť, že I. bundesligu dobre pozná,“ uviedol športový riaditeľ FC Augsburg Stefan Reuter. Mönchengladbach je v priebežnej tabuľke I. bundesligy siedmy, Augsburgu patrí v 18-člennom hodnotení trinásta priečka.

„László má skvelú formu a v Borussii podával výborné výkony. Borussia ho zo začiatku ani nechcela uvoľniť, no pre nás bolo dôležité umiestniť ho do klubu, kde by hrával pravidelne. Najmä teraz pred ME 2021. Aj preto sme prijali ponuku FC Augsburg, ktorý nám garantoval jeho pozíciu v základnej zostave. Pre Laciho je to príležitosť, ako ešte viac vyniknúť a zažiariť,“ povedal Karol Csontó z agentúry Stars&Friends, ktorá Bénesa zastupuje.