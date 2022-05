Laureát Ceny Oskára Čepana 2019 Erik Sikora aka. Džumelec pripravil pre Košice, Žilinu a Bratislavu Výchovné koncerty

Výtvarník Erik Sikora, laureát Ceny Oskára Čepana z roku 2019 si zvolil netradičnú, no pre svoju tvorbu tú najtypickejšiu podobu ocenenia, možnosť vytvoriť autorský prednáškový muzikál VÝCHOVNÝ KONCERT. Dvojročnú prestávku koncertovania využil na úplne nový začiatok. „Najveľkolepejšia džumelecká prednáška rozoberie rituál koncertu na márne kúsky a každú súčiastku podrobí kolektívnemu čudovaniu sa,“ avizuje Erik Sikora. Svoj VÝCHOVNÝ KONCERT predstaví 9. mája v Kasárňach/Kulturparku K13 v Košiciach, na druhý deň na Stanici Žilina-Záriečie a 15. mája 2022 v A4 v Bratislave.

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

Džemovaný muzikál by mohol prerásť do takého pseudoslávnostného odovzdávania komplexnej teórie a nového rytmu pre budúcu generáciu, ktorú bude reprezentovať Džumelcova dcéra. Bude to vyzerať paosvetovo, ako putovné predstavenie v Košiciach, Žiline, Bratislave,“ povedal Erik Sikora s tým, že nič také tu ešte nebolo a preto si tieto performancie netreba nechať ujsť.

Erik Sikora sa stal laureátom Ceny Oskára Čepana 2019. Na jar v roku 2020 odletel do New Yorku na rezidenčný pobyt, čo bola jedna časť ocenenia projektu. No pre rozmáhajúci sa covid a blížiaci sa lockdown sa musel z USA vrátiť domov už po dvoch týždňoch. „Navštívil som posledné vernisáže a posledný noisový koncert, pobicykloval sa po prázdnych manhattanských uliciach a odletel som posledným lietadlom do Európy. Následne som mal možnosť pripraviť – tiež za odmenu – samostatnú výstavu. Túžil som však radšej po živom predstavení. Bolo mi to splnené, ale dva roky to bolo to najnemožnejšie, čo sa dá vymyslieť. Za ten čas som si naplno uvedomil úbohosť online koncertov a utkal si novú látku na prednášanie. Maximalistické tkanivo súvislostí znova a znova prešpekulovával, všetko sa však točilo okolo vízie záchrany hudbou a rytmom,“ opísal Erik Sikora situáciu z ostatných dvoch rokov.

Prednáškovým muzikálom chce autor pokryť dejiny utláčaných rytmov a priniesť kodifikáciu nového rytmickejšieho jazyka. Dvojročnú prestávku koncertovania vníma ako unikátnu možnosť reštartu, „dekonštrukcie koncertu na márne kúsky a opätovné zloženie do novej podoby“.

Spolu s Džumelcom na všetkých troch Výchovných koncertoch vystúpia: Raptor Koch, „samorastný hráč na všetko“ a Lukáš Valkučak, učiteľ gitary a podľa Erika Sikoru najcitlivejší gitarista, ktorý dokáže nielen hrať, ale aj nehrať.

„Cena Oskára Čepana podporuje rôzne prezentačné formáty laureátov a laureátok, pre ktoré sa rozhodnú. V tomto prípade nás teší najmä to, že Džumelec objavil celkom nový druh prezentácie – prednáškový muzikál. Kontextualizuje to ducha a charakter jeho tvorby vo všeobecnosti, ktorej výsledky sa nesústredia za steny galérií, ale hľadajú cesty a možnosti čo najpriamejšieho prehovárania k publiku formou cielene komunikovaného zážitku. Koncerty v Košiciach, Žiline a Bratislave prinesú každopádne nové druhy poznania, ktoré sa bude sústrediť okolo problematiky rytmu. Čarovné pritom je, že okrem skvelých účinkujúcich, ktorými sú Raptor Koch a Lukáš Valkučak bude súčasťou predstavenia aj umelcova štrnásťročná dcéra Emília.“ povedala riaditeľka projektu Lucia Gavulová.

Informačný servis