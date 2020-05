Ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Koronakríza ukázala chaos v štátnej správe, kritizuje Rybníček

Komisia pre reformu štátnej správy bude musieť okamžite po svojom zriadení riešiť otázku zmeny financovania samospráv. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Ten považuje súčasný systém financovania samospráv za nedostatočný a upozorňuje, že ak by mali samosprávy plniť všetky svoje zákonné povinnosti so súčasným nastavením modelu financovania, finančne by situáciu nezvládli.

Prezident ÚMS uvádza, že kríza spojená so šírením nákazy nového koronavírusu jednoznačne poukazuje na potrebu reformy štátnej správy. Správu štátu v súčasnej podobe považuje Rybníček za nejednoznačnú, vďaka čomu občania strácajú prehľad o tom, na akú inštitúciu sa v prípade potreby majú obrátiť.

Silné regionálne vlády

„V tejto chvíli sa ukazuje, že v štáte je chaos a ľavá ruka nevie, čo robí pravá. V území sa motajú župy, okresné úrady aj mestá. Dostávajú rôzne pokyny a každý robí, čo môže, ale malo by to mať nejaký zmysel, jednoznačné pokyny a hlavne kompetencie, aby v tom občan nemal taký chaos, ako má teraz a bolo mu jasné, kam má ísť, kto je za čo zodpovedný a kto má aké kompetencie,“ povedal Rybníček.

Koronakríza podľa neho ukazuje vláde, že reforma štátnej správy a samospráv je nevyhnutná nielen pre súčasnosť, ale aj efektívne fungovanie do budúcnosti. Podľa expertov z oblasti zdravotníctva totiž hrozí, že podobná pandemická situácia môže vzniknúť aj v budúcnosti. Štát by na ňu preto mal byť pripravený.

Prezident ÚMS vidí cestu efektívnejšieho fungovania štátu vo vzniku silných regionálnych vlád, na ktoré by centrálna vláda presunula svoje kompetencie aj výkonnú moc a finančné prostriedky. Vzniknúť by podľa neho mali aj nové regióny.

„Fantastické“ zmluvy z čias Jána Slotu

V súvislosti s koronavírusom bude podľa Rybníčka aktuálne dôležité, aby sa ministerstvo dopravy zaoberalo zmluvami medzi prevádzkovateľmi autobusovej dopravy a župami, prípadne mestami.

„SAD-ky majú ešte z čias Jána Slotu popodpisované fantastické zmluvy, takže v podstate nemusia nič robiť a štát, respektíve mestá, im musia preplácať výkony podľa zmlúv. Toto bude musieť ministerstvo dopravy okamžite riešiť a preplácať výpadky, ktoré nie sú spôsobené mestami,“ dodal Rybníček.

ÚMS je dobrovoľné záujmové združenie, ktoré vzniklo 29. apríla 1994 v Košiciach. V súčasnosti združuje 49 primátorov slovenských miest, ktoré majú spolu približne 1,8 milióna obyvateľov. Jej prioritami sú presadzovanie reformy územných samospráv či väčšej samostatnosti miest.