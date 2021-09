Láva zo sopky Cumbre Vieja rozširuje španielske územie, ohrozené sú desaťtisíce ľudí

Láva zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma vtekaním do vôd Atlantického oceána rozširuje toto španielske územie. Ako vo štvrtok uviedli vedci z Európskej únie, láva z vulkánu po kontakte s vodou stvrdne, pričom poznamenali, že podľa satelitných snímok roztavená hornina pokryla na La Palme plochu s rozlohou 338 hektárov.

Kontakt lávy s teplotou viac ako 1000 stupňov Celzia a morskej vody v oblasti spôsobuje výbuchy a uvoľňovanie toxických plynov. Pasáty typické pre španielske Kanárske ostrovy však pomáhajú rozptýliť oblaky vodnej pary a toxických plynov.

Orgány sú však naďalej v pohotovosti, keďže meteorológovia naznačili, že smer vetra by sa v priebehu štvrtka mohol zmeniť a zahnať toxické oblaky k pobrežiu a do vnútrozemia ostrova s približne 85-tisíc obyvateľmi. Obavy vyvoláva aj smer, ktorým by sa mohla uberať láva. Nerovný terén môže spôsobiť, že sa vychýli zo súčasnej trasy a zničí ďalšie domy a poľnohospodársku pôdu.

Počas doterajšej viac ako týždňovej erupcie už sopka zničila viac ako 850 budov, 30 kilometrov ciest a spôsobila evakuáciu tisícok ľudí. Od začiatku erupcie nie sú medzi obyvateľmi La Palmy hlásené žiadne obete ani zranenia.