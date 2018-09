Lazio Rím je krok od podpisu nových zmlúv s kľúčovými hráčmi Milinkovičom-Savičom a Immobilem

RÍM 23. septembra (WebNoviny.sk) – Taliansky futbalový klub Lazio Rím, pôsobiaci v tamojšej najvyššej súťaži Serie A, by mal v nasledujúcich dňoch podpísať nové zmluvy s dvoma kľúčovými hráčmi – stredopoliarom Sergejom Milinkovičom-Savičom a útočníkom Cirom Immobilem. Pre španielsky denník AS to potvrdil športový riaditeľ rímskeho tímu Igli Tare.

„Nové kontrakty pre Milinkoviča-Saviča a Immobileho sú už len otázkou niekoľkých dní. Na začiatku nasledujúceho týždňa by malo byť všetko vyriešené. Rokovania trvali dlho a teraz sme konečne dosiahli vzájomnú dohodu,“ prezradil Tare.

Dvadsaťtriročný Srb má momentálne platnú zmluvu do konca sezóny 2021/22, ale vzhľadom na zvýšený záujem o jeho služby sa Lazio rozhodlo vylepšiť podmienky spolupráce. Talentovaného záložníka si údajne poistí do roku 2023 a z jeho kontraktu zmizne výkupná klauzula. Podobne by to malo byť aj v prípade talianskeho zakončovateľa.