Lea Danis zverejnila videoklip k singlu Nádej, v ktorom rozpráva príbeh o láske na diaľku

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská speváčka Lea Danis zverejnila videoklip k pesničke Nádej. Vo svojom prvom singli v slovenčine rozpráva príbeh o láske medzi dvomi ľuďmi žijúcimi ďaleko od seba, v New Yorku a Bratislave.

Láska na diaľku je veľkou skúškou

Ako informovala agentúru SITA, písať text v slovenčine po dvoch predošlých singloch Sunshine (2016) a Dance (2017), bolo pre ňu veľmi uvoľňujúce.

„Predsa tie myšlienky sa zapisujú jasnejšie a rýchlejšie, nie je o čom. Ale reálne nahrávanie, to už bola väčšia sranda. Najprv som sa bála každého slova, výslovnosti, frázy, aby som to urobila dokonale. Nebola som spokojná. Neskončili by sme takto asi dodnes. A potom som si povedala, že najlepšie bude, keď nechám rozprávať príbeh a emócie budú zo spevu plynúť prirodzene. Dobre alebo zle. Výsledok si môžete vypočuť,” poznamenala Danis, podľa ktorej je láska na diaľku, o ktorej spieva, pre pár vždy veľkou skúškou.

„Dôvera, istota a časový plán. Asi tak by som zhrnula, ako sa to dá prežiť,” prezradila svoj recept bývalá modelka, ktorá si najťažšie chvíle odlúčenia od manžela prežila na vlastnej koži počas práce pre Victoria’s Secret ako fit-modelka na Srí Lanke.

Vokály si nahrala vo vlastnom štúdiu

Hudba k pesničke za zrodila v spolupráci s tímom amerických producentov, mix a mastering zverila Danis do rúk Audio Wizzards v Prahe a vokály si nahrala vo vlastnom domácom štúdiu.

Videoklip k skladbe Danis nakrútila na jednej z bratislavských striech a na Starom moste. O jeho réžiu a postprodukciu sa postaral Miňo Debnár, ktorý sa postavil i za kameru. „S Miňom sme si neskutočne sadli! Klip sme nezáväzne plánovali už dávnejšie, a nakoniec sme urobili úplný punk! Cez víkend sme sa dohodli a počas týždňa sme vyrazili na strechu v centre Bratislavy a natočili to,” prezradila speváčka.

„Z tej strechy som sa skoro vysypala, keď mi pri točení spadla obrúčka. Začala sa kotúľať k okraju. Bezmyšlienkovite som sa pustila za ňou v tých dlhých šatách. Obrúčku som našťastie zašliapla nohou v poslednej chvíli, keď ma v tom momente Miňo pre istotu schmatol za rameno. Smiala som sa od radosti, Miňo len krútil hlavou, že som čistý blázon. Dotočili sme v zdraví,” dodala speváčka.