LeasePlan podporuje prvú ligu slovenského futbalu

Popredný líder na trhu mobility, spoločnosť LeasePlan Slovakia, sa stala hrdým partnerom Únie ligových klubov (ÚLK). LeasePlan dlhodobo podporuje slovenský futbal a teší sa, že tak prispieva k rozvoju najpopulárnejšieho športu u nás. Zástupcom ÚLK, ktorá je riadiacou organizáciou najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku – Fortuna ligy, odovzdal LeasePlan 8 vozidiel Toyota Corolla Touring Sport.

„Máme radosť, že sme súčasťou úspechu našich športovcov. V LeasePlane sme presvedčení, že futbalisti si zaslúžia profesionálnu podporu a veríme, že aj s našou pomocou sa bude Únii ligových klubov dariť organizovať Fortuna ligu na čoraz lepšej úrovni, čo určite ocenia aj fanúšikovia slovenského futbalu. Takéto partnerstvo uzatvárame vždy s nadšením, pretože sa medzi verných futbalových fanúšikov radíme aj my,“ povedal Matej Jurčo, obchodný riaditeľ zo spoločnosti LeasePlan.

Odovzdávanie vozidiel pre ÚLK pred showroomom LeasePlan Centrum v Bratislave. Foto: LeasePlan

„Spojenie s LeasePlan vnímame ako dobrý, strategický krok. Veríme, že naše partnerstvo bude v budúcnosti ešte silnejšie, produktovo i marketingovo a že si vzájomne pomôžeme,“ povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

LeasePlan podporuje okrem ÚLK aj Slovenský futbalový zväz a futbalové kluby AS Trenčín a FC DAC 1904 Dunajská Streda.

LeasePlan je svetovým lídrom operatívneho lízingu so správou približne 1,9 milióna vozidiel vo viac ako 29 krajinách. Pre svojich klientov zabezpečuje nákup, financovanie a údržbu nových vozidiel a zároveň pre nich poskytuje komplexné služby počas trvania leasingových zmlúv so štandardnou dĺžkou tri až štyri roky. Spoločnosť sa zaviazala prevziať vedúcu úlohu pri prechode na mobilitu s nulovými emisiami a stanovila si ambiciózny cieľ s dosiahnutím nulových emisií z celého vozového parku poskytovaného klientom do roku 2030. Poslaním LeasePlan je sledovať a vytvárať trendy, ktorými sa uberá udržateľná mobilita, aby sa naši zákazníci mohli sústrediť na rast svojho podnikania. Darí sa nám to aj vďaka viac ako 50-ročným skúsenostiam. leaseplan.sk, leaseplandrive.sk

