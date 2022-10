LeBron James môže v tejto sezóne NBA prekonať bradatý rekord legendárneho Kareema Abdul-Jabbara, stačí mu 1327 bodov

Americký basketbalista LeBron James z tímu Los Angeles Lakers v sezóne 2022/2023 s najväčšou pravdepodobnosťou prekoná takmer 40-ročný rekord legendárneho Kareema Abdul-Jabbara v počte získaných bodov v zámorskej NBA.

Jabbar je od 5. apríla 1984 historický rekordér súťaže s 38 387 bodmi, James má na konte 37 062 bodov. Stačí mu nazbierať 1327 bodov, čo by mal s prehľadom zvládnuť približne v úvode druhej polovice základnej časti.

Tvrdá práca

„Vedomie, že som na pokraji prekonania asi najväčšieho rekordu v NBA, o ktorom ľudia hovoria, že ho zrejme nik neprekoná, je jednoducho skvelé. Cítim sa byť poctený. Je vždy potešujúce vidieť, že tvrdá práca môže priniesť výsledky. Nikdy som nepodvádzal, všetko som si odpracoval. Samozrejme, Kareem hral iným štýlom ako ja, ale to, že ma spomínajú v jednej vete s legendou tohto klubu, je úžasné,“ povedal 37-ročný James o Abdul-Jabbarovi, ktorý tiež hrával v drese Lakers. James sa mu vyrovná aj v tom, že absolvuje svoju 20. sezónu v NBA.

Jamesov kariérny priemer je 27,1 bodu na zápas, v minulej sezóne zaznamenal v priemere 30,3 bodu v každom dueli.

Ak bude zdravý a vo forme, historický bodový rekord môže dosiahnuť v 44. až 49. stretnutí najbližšieho ročníka, teda najskôr v druhej polovici januára 2023.

„LeBron nie je z tejto planéty, to je isté,“ povedal o svojom hviezdnom zverencovi tréner Lakers Darvin Ham.

Skvelý nahrávač

James má na konte štyri majstrovské tituly v NBA, ten posledný získal v roku 2020 práve so svojím súčasným zamestnávateľom. Predtým sa tešil aj s Miami Heat a Clevelandom Cavaliers.

James však nie je len stroj na body, ale aj skvelý nahrávač. V počte asistencií je na 7. mieste historického poradia a do konca sezóny 2022/2023 môže byť štvrtý.

„Jedna z úžasných vecí na ňom je to, že často prihráva a má na to veľký talent. Je to jedna z jeho najväčších kvalít a napriek tomu zrejme zlomí historický bodový rekord. To je šialené. Vždy sa snažil zlepšovať, staral sa o seba a môže hrať tak dlho ako bude chcieť. Nespomaľuje, je ako Tom Brady. Môže hrať, až kým si nepovie, že chce robiť niečo iné. Ale to sa asi nestane,“ myslí si Erik Spoelstra, ktorý trénoval Jamesa počas jeho pôsobenia v Miami.