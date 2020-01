LeBron James prekonal Kobeho Bryanta, je tretím najlepším strelcom NBA

Americký basketbalista LeBron James sa stal tretím najlepším strelcom histórie NBA. Tridsaťpäťročný James sa vďaka 29 bodom v sobotnom súboji NBA Los Angeles Lakers na palubovke Philadelphie dostal historicky na 33 655 bodov a o 12 bodov prekonal slávneho krajana Kobeho Bryanta. Na čele historického poradia figuruje legendárny hráč Lakers a Milwuakee Bucks Kareem Abdul Jabbar s 38 387 bodmi. Druhý je Karl Malone s 36 928 bodmi.

„Som šťastný, že sa vôbec môžem v niečom porovnávať s Kobem Bryantom. On je predsa jeden z najlepších hráčov všetkých čias a zároveň velikánom Lakers. Je to šialené, keď si predstavím, koho dresy visia pod stropom Staples Center,“ uviedol LeBron James, cituje ho portál TSN. „Posúvaj hru stále dopredu a nezastavuj sa. Veľký rešpekt, brat môj,“ zareagoval Kobe Bryant na Jamesov počin na twitteri. James si krátko zaspomínal na čas, keď sa ako tínedžer prvýkrát stretol so svojím idolom Bryantom. „Iba som počúval, čo hovorí. Zapamätal som si najmä to, že ak chcem patriť k najlepším, musím najprv odviesť poriadnu prácu,“ povedal 35-ročný James o 41-ročnom Bryantovi.

Trojnásobný víťaz NBA a dvojnásobný olympijský šampión hrá vo svojej sedemnástej sezóne v najprestížnejšej zámorskej profilige. Keď v tretej štvrtine súboja vo Philadelphii historicky prekonal Kobeho Bryanta, odmenou mu bol potlesk v stoji vyše 21 000 divákov vo Wells Fargo Center. James k 29 bodom pridal aj 7 doskokov a 8 asistencií, ale jeho tímu to nestačilo na víťazstvo. Domáci napokon zdolali hostí 108:91 aj zásluhou produktívnych Tobiasa Harrisa a Bena Simmonsa, ktorý spolu dosiahli 57 bodov. Philadelphii už v deviatom zápase pre zranenie chýbal hviezdny pivot Joel Embiid. Má z nich pozitívnu bilanciu 6 víťazstiev – 3 prehry. Zatiaľ čo Lakers sú lídrami Západnej konferencie NBA, Sixers patrí 6. priečka na Východe.