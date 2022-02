LeBron James sa do diania v NBA vrátil vo veľkom štýle a Lakers predviedli proti Knicks skvelý obrat

Americký basketbalista LeBron James zaznamenal triumfálny návrat do NBA po päťzápasovej pauze zavinenej zranením kolena.

K triumfu Los Angeles Lakers nad New York Knicks 122:115 po predĺžení prispel 29 bodmi, 13 doskokmi a 10 asistenciami, čo je jeho štvrtý triple-double v sezóne, piaty proti Knicks a stotretí v kariére.

Bál sa zaťažiť koleno

Lakers v druhej štvrtine zaostávali za Knicks 41:62 a v tretej štvrtine aj 61:75, napriek tomu zvíťazili. Ide o najväčší obrat šampióna spred dvoch sezón z Kalifornie od roku 2015, keď zdolal tím Denveru z manka 21 bodov.

„Spočiatku som sa bál zaťažiť koleno, ale po prvej štvrtine som to uvoľnil a mohol som hrať basketbal. Som šťastný, že aj pár mojich akcií pomohlo k nášmu víťazstvu,“ komentoval 37-ročný LeBron James.

„Je to stále neuveriteľný hráč. Myslím si, že voľno mu prospelo. Nechceli sme ho zaťažiť 39 minútami na ihrisku, ale ovplyvnilo to aj predĺženie. Bola to výnimočná noc a veľký výkon Jamesa,“ pochválil svojho hviezdneho zverenca tréner Frank Vogel.

Okrem Jamesa mali veľký podiel na tesnom triumfe Lakers aj Anthony Davis a Malik Monk. Davis k 28 bodom pridal aj 17 doskokov a Monk sa blysol 29 bodmi.

Dobrý výkon nestačil

Na druhej strane hosťom z New Yorku nestačilo ani kariérne maximum RJ Barretta, ktorý nahádzal do domáceho koša 36 bodov.

„Vrátil sa a ukázal sa v plnej kráse. Je to stále náš líder v šatni aj na ihrisku. Bol veľmi efektívny v streľbe z poľa,“ pochválil Jamesa Anthony Davis. Tento 28-ročný pivot dosiahol triple-double vo štvrtom zápase za sebou.

Knicks prehrali ôsmy z ostatných desiatich duelov a majú nad čím premýšľať. „Tento zápas sme mohli vyhrať. Bol to vo všeobecnosti dobrý výkon z našej strany, ale nie dosť dobrý na víťazstvo,“ uviedol RJ Barrett.

„Páčil sa mi náš začiatok, ale v tretej štvrtine prišli problémy. Potom sme zabojovali, ale tesne nám to nevyšlo,“ doplnil tréner Knicks Tom Thibodeau.