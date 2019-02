Legendárny Jágr odcestoval s Kladnom do Havířova, o jeho štarte sa rozhodne pred zápasom

KLADNO 18. februára (WebNoviny.sk) – Legendárny český hokejista Jaromír Jágr možno nastúpi za materské Kladno v tamojšej druhej najvyššej súťaži už v pondelok podvečer na ľade Havířova. Informuje o tom portál iDnes.cz.

Šanca na návrat na ľad

Štyridsaťsedemročný útočník (nar. 15. februára 1972) tak má šancu na návrat na súťažný ľad presne po roku a jednom dni, zatiaľ naposledy hral za Kladno 17. 2. 2018. Stredočesi do konca základnej časti absolvujú ešte štyri zápasy vrátane pondelkového.

Majú už istotu postupu do play-off. Ešte počas minulej sezóne to Jágr skúšal v NHL. V drese Calgary Flames nastúpil na 22 duelov s bilanciou 1+6, ale pre zranenie kolena sa dohodol s kanadským klubom na ukončení spolupráce a vrátil sa do vlasti.

Víťaz ZOH 1998 v Nagane absolvoval v NHL dovedna 1733 zápasov základnej časti s bilanciou 766 gólov a 1155 asistencií. V produktivite NHL je s 1921 bodmi druhý za fenomenálnym Waynom Gretzkým (2857), v góloch tretí za Gretzkým (894) a Howom (801), v asistenciách piaty.

Dvakrát získal Stanleyho pohár

Stanleyho pohár získal dvakrát – v rokoch 1991 a 1992 s Pittsburghom, v ktorom začínal svoju zámorskú púť. Päťkrát získal Art Ross Trophy určenú pre najproduktívnejšieho hráča sezóny, na jeho konte je aj viacero ďalších ocenení a rekordov.

Spolu desaťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Okrem Calgary a Pittsburghu hral aj za Washington, New York Rangers, Philadelphiu, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu.