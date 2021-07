Legendárny Lionel Messi pravdepodobne zostáva v FC Barcelona, podpísať má zmluvu na päť rokov

Argentínsky futbalista Lionel Messi by mal zostať v katalánskom veľkoklube FC Barcelona. Ako v stredu informovali viaceré španielske médiá, tridsaťštyriročný ofenzívny klenot by mal podpísať zmluvu na päť rokov. Aktuálne má prebiehať už len dolaďovanie detailov spojené so ziskom licencie pre FC Barcelona v La Lige.

„Leo Messi podpíše na päť rokov. Očakáva sa, že ešte v stredu klub dorieši veci ohľadom licenčných podmienok. A to bude predohra k oficiálnemu oznámeniu Messiho novej zmluvy,“ informuje katalánský denník Mundo Deportivo.

Dve desaťročia súčasťou

Počas ostatného víkendu Lionel Messi priviedol reprezentáciu Argentíny k triumfu na juhoamerickom šampionáte Copa América. Spadla tak z neho ťarcha, ktorá ho ťažila počas celej kariéry.

Až do soboty totiž s Argentínou nezískal významnú trofej. A možno aj to urýchlilo rokovania o pokračovaní mimoriadne plodnej spolupráce.

Messi je súčasťou klubu od septembra 2000, teda viac ako 20 rokov. Za ten čas bol strojcom mnohých úspechov FC Barcelona vrátane desiatich titulov v La Lige a štyroch v Lige majstrov.

Zníženie platu

Podľa periodika Diario Sport bude súčasťou novej zmluvy výkupná klauzula vo výške 350 miliónov eur. K podpisu by malo prísť až koncom júla, keďže Messi aktuálne dovolenkuje po dlhej sezóne.

Podľa rovnakého denníka argentínsky futbalista súhlasil so znížením platu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o viac ako polovicu.